به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالملک بدر الدین الحوثی رهبر انصارالله یمن در سخنانی به مناسبت میلاد پیامبر(ص) و در جشن باشکوه میلیون ها یمنی گفت: به ملت یمن و امت اسلامی به مناسبت میلاد پیامبر گرامی اسلام تبریک و تهنیت می گوییم. ملت ما در صدر ملت های اسلامی است که میلاد پیامبر را گرامی می دارند.
وی تاکید کرد: میلاد پیامر نزد ملت ما جایگاه خاصی دارد و جشن و فعالیت هایی برگزار می شود. ملت ما این مناسبت میلاد پیامبر را به عنوان موسم ارتقای ایمانی مورد توجه قرار می دهند. جشن های برپا شده از سوی ملت ما در کره زمین بی نظیر است.
رهبر انصارالله یمن افزود: امت اسلامی به بازگشت به ارزش ها نیاز مبرمی دارد. ما به شدت نیاز داریم که واقعیت خود را دوباره ارزیابی کنیم و برای تقویت ارتباط آگاهانه و مؤمنانه خود با پیام الهی تلاش کنیم.
وی گفت: ما باید تلاش کنیم تا خود را از هرگونه سرسپردگی به قدرهای شر و تاریکی که زمین را به فساد میکشند، رهایی بخشیم، نیروهایی که توسط یهودیان رهبری میشوند و پرچم آنها در زمان ما توسط صهیونیزم و پیروان آن در غرب حمل میشود. صهیونیزم امت اسلامی ما را هدف قرار داده و به دنبال سیطره، بردگی و تحقیر ملتهای ما، اشغال سرزمینهای آنها و غارت منابع آنها است.
رهبر انصارالله یمن در ادامه تاکید کرد: برای پایان دادن به جنایات صهیونیستها علیه مردم فلسطین، توقف ظلم آنها و جلوگیری از تلاش آنها برای تحمیل باطل، به یک اقدام قاطع نیاز است.
وی افزود: پایبندی به پیام و رسالت الهی و تعهد به آموزههای آن تنها با پایداری در برابر دشمنان، مقابله با تجاوز و شرارت آنها، رهایی از سلطه آنها و سرپیچی از فرمانبرداری از آنها محقق میشود.قاطعیت ما در برابر دشمنان در موضعی قوی، تزلزلناپذیر، روشن و اعلامشده تجلی مییابد. شدت ما در برابر دشمنان در پایداری بر حق و پیام الهی، در تلاش در راه خدا و در فداکاری و مقاومت، صرف نظر از اینکه چقدر وحشی یا قدرتمند باشند، تجلی مییابد.
او گفت: آینده حقیقی و قدرت الهی متعلق به اسلام و پیام الهی است. امت اسلامی مسئولیت خطیری برعهده دارد. یکی از پیامدهای غفلت امت اسلامی، در رنج وحشتناک مردم فلسطین از ظلم و جنایات صهیونیستها در نوار غزه، کرانه باختری، قدس و سراسر فلسطین آشکار میشود. خطراتی که کل امت را تهدید میکند، نتیجه جاهطلبیهای و طمع ورزی صهیونیستها و اقدامات آنان تحت عنوان «تغییر خاورمیانه» و «تأسیس اسرائیل بزرگ» است.
رهبر انصارالله یمن افزود: تجاوز به ایران و لبنان، نقض حاکمیت سوریه و هدف قرار دادن یمن بخشی از توطئههای آمریکا و اسرائیل است.
وی گفت: ثمره پایداری در پیروزی بزرگی که ایران در مقابله با تجاوز آمریکا و اسرائیل و در پایداری محور جهاد و مقاومت در جبهههای مختلف آن در لبنان، غزه، یمن و عراق به دست آورد، عیان شد. ثمره پایداری در نهضت ملت یمن و جهادش در راه خداوند و تلاشش برای استقلال کامل تجلی یافت.
رهبر انصارالله یمن اعلام کرد: ما بار دیگر بر تعهد تزلزلناپذیر خود به موضع اصولی و ایمانی خود در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و آرمان عادلانه آنها که آرمان همه امت است، تأکید میکنیم. ما بار دیگر بر موضع خود علیه دشمن صهیونیستی که دشمن اسلام و مسلمانان است، تأکید میکنیم. ما از هیچ تلاشی در حمایت از مردم فلسطین و مبارزان مقاومت آنها تا تحقق وعده حتمی الهی مبنی بر سقوط رژیم صهیونیستی دریغ نخواهیم کرد.
وی افزود: ما موضع تزلزلناپذیر خود را در برابر طاغوت آمریکایی و اسرائیلی صهیونیستی که تمام امت ما را تحت پوشش تغییر خاورمیانه و ایجاد اسرائیل بزرگ هدف قرار میدهد، مورد تاکید قرار می دهیم.
او گفت: ما حمایت خود را از مردم مسلمان ایران و نظام اسلامی آنها تأیید میکنیم و به تلاش برای تحکیم اصل وحدت بین جبهههای مختلف و تقویت همکاری در محور مقاومت ادامه خواهیم داد. ما تمام قد در کنار ملت مسلمان ایران و نظام اسلامی آن ایستاده ایم و به تلاش برای تثبیت اصل وحدت میادین و تقویت همکاری میان محور جهاد ادامه خواهیم داد.
رهبر انصارالله یمن تصریح کرد ما حمایت خود را از مقاومت اسلامی در لبنان، فلسطین و تمام جبهههای دیگر محور مقاومت بار دیگر مورد تاکید قرار می دهیم و از کل امت اسلامی میخواهیم که به محور جهاد و مقاومت بپیوندند.
وی بیان کرد: ما حق مردم عزیزمان را برای رسیدن به آرمان عادلانه و خواستههای مشروعشان برای پایان دادن به محاصره ناعادلانه و اشغال وحشیانهای که توسط متجاوز سعودی تحت نظارت آمریکا به مدت ۱۲ سال انجام شده است، مورد تاکید قرار می دهیم.
رهبر انصارالله یمن افزود: در حالی که متجاوز سعودی مردم عزیز ما را از ثروت ملیشان محروم میکند و فرودگاهها را به روی آنها میبندد، حریم هوایی حرمین شریفین و حریم هوایی مکه و مدینه را به روی یهودیان صهیونیست باز میکند.
وی افزود: اصرار رژیم سعودی بر ادامه محاصره، تلاش برای تشدید آن، تقویت نظامی برای تشدید اوضاع و تلاشهایش برای تجزیه مردم یمن، اعمال ظلم و ستم و استبداد غیرقابل توجیهی است که در خدمت صهیونیسم قرار دارد.
او گفت: آنچه رژیم سعودی علیه مردم ما انجام میدهد، ضرورت اقدام جدی با تمام ابزارهای مشروع برای پایان دادن به این ظلم و بیعدالتی را نشان میدهد. آنچه رژیم سعودی انجام میدهد، درستی انتخاب مردم عزیز ما را در اتخاذ معادله محاصره در برابر محاصره و هدف قرار دادن بسیج نظامی ثابت میکند. رژیم سعودی، متجاوز و عامل صهیونیسم، مسئولیت کامل تمام عواقب هدف قرار دادن مردم ما را بر عهده دارد.
رهبرانصارالله یمن تاکید کرد: از مردم عزیزمان میخواهم که از خداوند یاری بطلبند و به او توکل کنند و تلاشهای خود را برای بازپسگیری حقوق مشروع خود به کار بندند.
وی در پایان سخنانش از حضور باشکوه مردم یمن در مراسم میلاد پیامبر گرامی اسلامی تمجید کرد و از دست اندرکاران و برگزار کنندگان این مراسم و تلاشهای علما و نیروهای امنیتی و همه عوامل دخیل در این برگزاری این مراسم باشکوه تجلیل کرد.
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