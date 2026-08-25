سجادی: ۹۵ پروژه با اعتبار هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در سنندج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدغریب سجادی بعدازظهر سه‌شنبه در مراسم بهره‌برداری از فاز نخست پارک پیرچنار سنندج اظهار کرد: هفته دولت فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی و معرفی طرح‌هایی است که با هدف ارتقای زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت زندگی مردم اجرا شده‌اند.

وی افزود: اجرای این پروژه‌ها در شرایطی انجام شد که کشور با حوادث و مشکلات ناشی از جنگ اخیر مواجه بود و دستگاه‌های اجرایی سنندج نیز همزمان با مدیریت پیامدهای این حوادث، روند خدمت‌رسانی و اجرای طرح‌های عمرانی را دنبال کردند.

فرماندار سنندج با اشاره به حملات صورت‌گرفته به این شهر گفت: در جریان جنگ اخیر ۲۵ نقطه سنندج مورد حمله قرار گرفت و بخشی از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی برای آواربرداری و مدیریت آثار این حوادث به کار گرفته شد، اما این شرایط مانع ادامه روند اجرای پروژه‌های توسعه‌ای نشد.

سجادی ادامه داد: در مجموع ۹۵ پروژه با اعتباری حدود هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در سنندج به بهره‌برداری رسید که حوزه‌های عمرانی، خدماتی و ورزشی را دربرمی‌گیرد.

سهم قابل توجه ورزش در پروژه‌های سنندج

وی با اشاره به پروژه‌های ورزشی افتتاح‌شده در استان کردستان اظهار کرد: از مجموع ۱۱ طرح ورزشی که در ایام هفته دولت در استان به بهره‌برداری می‌رسد، ۶ پروژه سهم شهرستان سنندج است.

فرماندار سنندج توسعه فضاهای ورزشی را از نیازهای مهم شهر عنوان کرد و گفت: ایجاد امکانات مناسب برای فعالیت‌های بدنی، به ویژه در محلات مختلف، می‌تواند در ارتقای سلامت جسمی و روحی شهروندان نقش مؤثری داشته باشد.

سجادی در ادامه به بهره‌برداری از فاز نخست پارک ۳۶ هکتاری پیرچنار اشاره کرد و افزود: موقعیت این مجموعه در مجاورت مناطق در حال توسعه و محدوده‌های مسکن ملی، ظرفیت مناسبی برای پاسخگویی به بخشی از نیاز شهروندان به فضای سبز، ورزش و تفریح ایجاد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: توسعه چنین مجموعه‌هایی می‌تواند دسترسی ساکنان مناطق مختلف سنندج به فضاهای سالم برای گذران اوقات فراغت را افزایش دهد.

فرماندار سنندج بر ضرورت تداوم همکاری میان مدیریت شهری، شورای اسلامی شهر، دستگاه‌های اجرایی و مردم برای تکمیل زیرساخت‌های پیرچنار تأکید کرد و گفت: با ادامه این روند می‌توان بخشی از کمبودهای موجود در حوزه امکانات تفریحی و ورزشی شهر را برطرف کرد.