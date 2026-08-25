به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه به مناسبت روز پزشک به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم



«وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا»



و هر کس انسانی را حیات بخشد، گویی همه مردم را حیات بخشیده است.



(سوره مائده، آیه ۳۲)



جامعه فرهیخته پزشکی و کادر درمان، سرمایه‌ای گران‌سنگ از دانش، مهارت و اخلاق حرفه‌ای است که رسالت خویش را در پاسداری از گران‌بهاترین موهبت الهی، یعنی حیات و سلامت انسان، دنبال می‌کند.



پزشکی در منطق توحیدی، صرفاً مجموعه‌ای از دانش‌ها و فنون برای تشخیص و درمان بیماری نیست؛ بلکه علمی انسانی و مسئولیتی اخلاقی است که در آن، پژوهش و تجربه، با کرامت انسان، شفقت بر رنج‌دیدگان و امانت‌داری در برابر جان آدمی پیوند می‌خورد.



پزشک، در کنار بهره‌گیری از دستاوردهای نوین علمی و فناوری‌های پیشرفته، باید همواره حرمت انسان، امید بیمار و اعتماد جامعه را پاس بدارد.



امام علی علیه‌السلام می‌فرمایند: «العِلمُ سُلطانٌ؛ مَن وَجَدَهُ صالَ بِهِ، ومَن لَم یَجِدْهُ صیلَ عَلَیهِ»؛ دانش، اقتدار است؛ آن‌کس که آن را به دست آورد، به‌وسیله آن توانمند می‌شود و آن‌که از آن محروم بماند، بر او چیره می‌شوند. ازاین‌رو، اعتلای پزشکی کشور نیازمند استمرار در تولید علم، توسعه پژوهش‌های بنیادی و کاربردی، تقویت آموزش، بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری‌های نوین و صیانت هم‌زمان از اخلاق و عدالت در سلامت است.



روز پزشک، فرصت ارج‌نهادن به تلاش‌های عالمانه و مجاهدت‌های صادقانه پزشکانی است که در بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، دانشگاه‌ها و عرصه‌های پژوهش و آموزش، با مسئولیت‌پذیری و فداکاری به مردم خدمت می‌کنند.



ضمن گرامیداشت یاد شهدای والامقام سلامت و ادای احترام به مقام همه خدمتگزاران عرصه درمان، این روز را به جامعه پزشکی، استادان، پژوهشگران، دستیاران و دانشجویان پزشکی، به‌ویژه پزشکان متعهد و پرتلاش استان قم و دانشگاه علوم پزشکی قم، صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.



از درگاه خداوند متعال، برای همه پزشکان و فعالان عرصه سلامت، توفیق روزافزون در مسیر علم و خدمت، عزت و سربلندی، سلامت و عافیت، و برای بیماران و رنج‌دیدگان، شفای عاجل و کامل مسئلت دارم.