به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه به مناسبت روز پزشک به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا»
و هر کس انسانی را حیات بخشد، گویی همه مردم را حیات بخشیده است.
(سوره مائده، آیه ۳۲)
جامعه فرهیخته پزشکی و کادر درمان، سرمایهای گرانسنگ از دانش، مهارت و اخلاق حرفهای است که رسالت خویش را در پاسداری از گرانبهاترین موهبت الهی، یعنی حیات و سلامت انسان، دنبال میکند.
پزشکی در منطق توحیدی، صرفاً مجموعهای از دانشها و فنون برای تشخیص و درمان بیماری نیست؛ بلکه علمی انسانی و مسئولیتی اخلاقی است که در آن، پژوهش و تجربه، با کرامت انسان، شفقت بر رنجدیدگان و امانتداری در برابر جان آدمی پیوند میخورد.
پزشک، در کنار بهرهگیری از دستاوردهای نوین علمی و فناوریهای پیشرفته، باید همواره حرمت انسان، امید بیمار و اعتماد جامعه را پاس بدارد.
امام علی علیهالسلام میفرمایند: «العِلمُ سُلطانٌ؛ مَن وَجَدَهُ صالَ بِهِ، ومَن لَم یَجِدْهُ صیلَ عَلَیهِ»؛ دانش، اقتدار است؛ آنکس که آن را به دست آورد، بهوسیله آن توانمند میشود و آنکه از آن محروم بماند، بر او چیره میشوند. ازاینرو، اعتلای پزشکی کشور نیازمند استمرار در تولید علم، توسعه پژوهشهای بنیادی و کاربردی، تقویت آموزش، بهرهگیری هوشمندانه از فناوریهای نوین و صیانت همزمان از اخلاق و عدالت در سلامت است.
روز پزشک، فرصت ارجنهادن به تلاشهای عالمانه و مجاهدتهای صادقانه پزشکانی است که در بیمارستانها، مراکز درمانی، دانشگاهها و عرصههای پژوهش و آموزش، با مسئولیتپذیری و فداکاری به مردم خدمت میکنند.
ضمن گرامیداشت یاد شهدای والامقام سلامت و ادای احترام به مقام همه خدمتگزاران عرصه درمان، این روز را به جامعه پزشکی، استادان، پژوهشگران، دستیاران و دانشجویان پزشکی، بهویژه پزشکان متعهد و پرتلاش استان قم و دانشگاه علوم پزشکی قم، صمیمانه تبریک عرض میکنم.
از درگاه خداوند متعال، برای همه پزشکان و فعالان عرصه سلامت، توفیق روزافزون در مسیر علم و خدمت، عزت و سربلندی، سلامت و عافیت، و برای بیماران و رنجدیدگان، شفای عاجل و کامل مسئلت دارم.
قم- مدیر حوزه های علمیه کشور تصریح کرد: جامعه فرهیخته پزشکی سرمایهای گرانسنگ از دانش، مهارت و اخلاق حرفهای است که رسالتش پاسداری از حیات و سلامت است.
به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه به مناسبت روز پزشک به شرح زیر است:
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