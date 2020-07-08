سرویس دهی در خط ۶ مترو متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه ضمن عذرخواهی از تمامی شهروندان و مسافران مترو به اطلاع می‌رساند به علت نقص فنی پیش آمده برای یکی از قطارها در ساعت ۱۹:۵۰ روز چهارشنبه ۱۸ تیرماه ۱۳۹۹ حدفاصل ایستگاه‌های میدان امام حسین (ع) و میدان شهدا سرویس دهی در این خط تا پایان ساعت بهره برداری امشب میسر نمی‌باشد.

با عنایت به هماهنگی انجام شده با شرکت اتوبوسرانی از تمامی مسافران می‌خواهیم از این وسیله برای رسیدن به مقاصد خود استفاده کنند. خوشبختانه در این اتفاق هیچیک از مسافران محترم متروی تهران آسیب ندیده‌اند.