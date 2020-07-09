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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۹:۱۰

شمار مبتلایان رو به افزایش است؛

آمار مبتلایان و فوتی های ناشی از کرونا در دنیا و کشورهای عربی

آمار مبتلایان و فوتی های ناشی از کرونا در دنیا و کشورهای عربی

برای هشتمین ماه متوالی از زمان شیوع کرونا در ووهان چین روز به روز بر شمار مبتلایان و فوتی های ناشی از آن در دنیا افزوده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، از زمانی که کرونا (کووید -۱۹) در ووهان چین در ماه دسامبر سال گذشته میلادی شیوع پیدا کرد و به دنبال آن خیلی سریع به دیگر مناطق جهان سرایت پیدا کرد برای هشتمین ماه متوالی آمار مبتلایان به کرونا رو به افزایش است و تاکنون هزاران قربانی برجای گذاشته است. طبق جدیدترین آمارها شمار مبتلایان به کرونا در دنیا از ۱۲ میلیون و شمار قربانیان ناشی از این ویروس قاتل هم از نیم میلیون نفر عبور کرده است.

در این میان ایالات متحده آمریکا در صدر آمار مبتلایان به کرونا قرار دارد.

آمار ۵ کشوری که بیشترین مبتلایان را دارند عبارتند از؛

آمریکا: ۳ میلیون و ۹۷ هزار و ۴۲۱ نفر

برزیل: یک میلیون و ۶۷۴ هزار و ۶۵۵ نفر

هند: ۷۴۶ هزار و ۱۳۹ نفر

روسیه: ۷۰۰ هزار و ۷۹۲ نفر

پرو: ۳۱۲ هزار و ۹۱۱ نفر

۵ کشوری که بیشترین فوتی ناشی از کرونا را در دنیا دارند عبارتند از؛

آمریکا با ۱۳۳ هزار و ۹۷۷ نفر فوتی

برزیل با ۶۶ هزار و ۸۶۸ فوتی

انگلیس با ۴۴ هزار و ۳۹۱ فوتی

ایتالیا با ۳۴ هزار و ۸۹۹ فوتی

مکزیک با ۳۲ هزار و ۷۹۶ فوتی

۵ کشوری عربی که بیشترین کرونایی را دارند عبارتند از؛

عربستان سعودی بیشترین تاثیر را از کرونا پذیرفته است و در صدر فهرست کشورهای عربی قرار دارد به طوری که شمار مبتلایان آن به ۲۲۰ هزار و ۱۴۴ نفر رسیده است و به دنبال آن قطر با ۱۰۰ هزار ۹۴۵ نفر، مصر با ۷۷ هزار و ۲۷۹ نفر، عراق با ۶۴ هزار و ۷۰۱ نفر و امارات با ۵۲ هزار و ۶۰۰ نفر قرار دارند.

آمار فوتی‌های ناشی از کرونا در کشورهای عربی

مصر با ۳ هزار و ۴۸۹ فوتی ناشی از کرونا در صدر کشورهای عربی قرار دارد و به دنبال آن عراق با ۲ هزار و ۶۸۵ نفر، عربستان با ۲ هزار و ۵۹ نفر، الجزایر با ۹۶۸ و بالاخره سودان با ۶۲۲ فوتی در رده پنجم قرار دارد.

کد مطلب 4969625

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