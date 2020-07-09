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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۵۸

رصد ۱۵ میلیارد اطلاعات سرقت شده در وب تاریک

رصد ۱۵ میلیارد اطلاعات سرقت شده در وب تاریک

طبق تحقیقی جدید بیش از ۱۵ میلیارد اطلاعات سرقت شده از حساب های کاربری افراد در وب تاریک وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، پژوهشی جدید نشان می دهد بیش از ۱۵ میلیارد اطلاعات حساب های کاربری سرقت شده در وب تاریک وجود دارد.

محققان شرکت امنیت سایبری«دیجیتال شادوز»  متوجه شده اند میلیاردها نام کاربری و پسورد متعلق به حساب های کاربری مختلف در وب تاریک عرضه می شوند. این اطلاعات به حساب های کاربری مختلف از حساب های بانکی گرفته تا سرویس های پخش موسیقی و فیلم تعلق دارد.

طبق این تحقیق اطلاعات مربوط به سرویس ها پخش موسیقی و فیلم با متوسط قیمت ۱۲ پوندبرای فروش عرضه شده اند. اما داده های مربوط به حساب های کاربری  بانکی و سرویس های مالی به طور متوسط با قیمت۵۶ پوند برای فروش عرضه شده اند و  گاهی اوقات حتی قیمت اطلاعات حساب های کاربری با کیفیت بالا به ۴۰۰ پوند نیز می رسد.

بخش اعظم اطلاعات فاش شده به مشتریان کسب وکارها تعلق داردکه در نتیجه شکاف های امنیتی برملا شده است.

ریک هولاند یکی از مدیران این شرکت امنیت سایبری می گوید: تعداد دقیق اطلاعات سرقت شده در وب تاریک بسیار زیاد است. برخی از اطلاعات فاش شده بسیار  حساس هستند و مجرمان می توانند به راحتی از آنها سو استفاده کنند.

به گفته این شرکت میزان اطلاعات سرقت شده از ۲۰۱۸ میلادی تاکنون بیش از ۳۰۰ درصد رشد کرده که دلیل آن افزایش عملیات هک است. تخمین زده می شود طی ۲ سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار عملیات هک انجام شده است.

کد مطلب 4969711
شیوا سعیدی

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    نظرات

    • علی IR ۱۷:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      0 2
      پاسخ
      در جهت افزایش امنیت فضای مجازی باید ترافیک داخلی از ترافیک بین المللی و شبکه جهانی جدا باشد و شبکه اینترنت داخلی داشته‌ باشیم که با ترافیک خارجی در تعامل باشد و سرور های ذخیره اطلاعات در داخل باشد

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