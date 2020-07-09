رصد ۱۵ میلیارد اطلاعات سرقت شده در وب تاریک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، پژوهشی جدید نشان می دهد بیش از ۱۵ میلیارد اطلاعات حساب های کاربری سرقت شده در وب تاریک وجود دارد.

محققان شرکت امنیت سایبری«دیجیتال شادوز» متوجه شده اند میلیاردها نام کاربری و پسورد متعلق به حساب های کاربری مختلف در وب تاریک عرضه می شوند. این اطلاعات به حساب های کاربری مختلف از حساب های بانکی گرفته تا سرویس های پخش موسیقی و فیلم تعلق دارد.

طبق این تحقیق اطلاعات مربوط به سرویس ها پخش موسیقی و فیلم با متوسط قیمت ۱۲ پوندبرای فروش عرضه شده اند. اما داده های مربوط به حساب های کاربری بانکی و سرویس های مالی به طور متوسط با قیمت۵۶ پوند برای فروش عرضه شده اند و گاهی اوقات حتی قیمت اطلاعات حساب های کاربری با کیفیت بالا به ۴۰۰ پوند نیز می رسد.

بخش اعظم اطلاعات فاش شده به مشتریان کسب وکارها تعلق داردکه در نتیجه شکاف های امنیتی برملا شده است.

ریک هولاند یکی از مدیران این شرکت امنیت سایبری می گوید: تعداد دقیق اطلاعات سرقت شده در وب تاریک بسیار زیاد است. برخی از اطلاعات فاش شده بسیار حساس هستند و مجرمان می توانند به راحتی از آنها سو استفاده کنند.

به گفته این شرکت میزان اطلاعات سرقت شده از ۲۰۱۸ میلادی تاکنون بیش از ۳۰۰ درصد رشد کرده که دلیل آن افزایش عملیات هک است. تخمین زده می شود طی ۲ سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار عملیات هک انجام شده است.