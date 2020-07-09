جزئیات نرخ رسمی ۴۷ ارز/ قیمت ۱۳ ارز کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز پنج شنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۹ بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با افزایش ۲۳۲ ریالی نسبت به روز گذشته به قیمت ۵۲ هزار و ۹۸۷ ریال و هر یورو نیز با افت ۱۴۶ ریالی به قیمت ۴۷ هزار ۲۸۹ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۸۰۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۸۱ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۴۸۳ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۹۸ ریال، روپیه هند ۵۶۱ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۴۵۱ ریال، صد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۱۲۸ ریال، صد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۱۴۹ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۲۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۸۳ ریال قیمت خورد.



از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۶۱۴ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۴۸۰ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۲۲ ریال، روبل روسیه ۵۹۰ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، صد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۳ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۳۰۶ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۱۸۳ ریال، صد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۷۶۸ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۶۲ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و صد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۸۶۰ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ صد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۲۰ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۱۰ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۵ ریال، صد بات تایلند ۱۳۴ هزار ۶۹۰ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۸۴۵ ریال، هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۱۱۵ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، صد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۲۳۶ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۷۴۷ ریال، هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۱۴ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار ۱۹۷ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، صد پزوی فیلیپین ۸۴ هزار و ۹۰۹ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۶ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۷۱ ریال ارزش‌گذاری شد.