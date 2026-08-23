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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

بانک ملی ایران:

خطاها و مغایرت‌های احتمالی را به بانک ملی گزارش کنید

خطاها و مغایرت‌های احتمالی را به بانک ملی گزارش کنید

مشتریان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه خطا، مغایرت یا اختلال احتمالی، موضوع را از طریق وب‌سایت بانک ملی ایران ثبت و پیگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بررسی آخرین وضعیت سامانه‌ها نشان می‌دهد زنجیره خدمات بانکی در بخش‌های مختلف، از جمله حساب، کارت، انتقال وجه، چک، پرداخت اقساط، تسهیلات و خدمات غیرحضوری فعال است و مشتریان می‌توانند امور بانکی روزمره خود را از مسیرهای حضوری و غیرحضوری انجام دهند.

بانک ملی ایران هم‌زمان با بازگشت خدمات به شرایط پایدار، بررسی مستمر عملکرد سامانه‌ها را در دستور کار دارد تا موارد احتمالی نیز با سرعت و دقت شناسایی و برطرف شود.

فرآیند تسهیلات در شرایط پایدار

فرآیندهای مرتبط با تسهیلات نیز به شرایط پایدار بازگشته و امکان استفاده مشتریان از طرح‌های تسهیلاتی بانک فراهم است. بر این اساس، بازه میانگین حساب مورد نیاز برای محاسبه و دریافت تسهیلات تا ۲۶ مردادماه به‌روزرسانی شده و متقاضیان می‌توانند فرآیند دریافت تسهیلات را مطابق ضوابط و شرایط هر طرح دنبال کنند.

مشتریان و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به مسیرهای تعیین‌ شده، درخواست خود را ثبت کرده و از ظرفیت طرح‌های تسهیلاتی بانک ملی ایران، از جمله «مهربانی ملی» و «اعتبار ملی»، بهره‌مند شوند.

خدمات حساب، کارت و چک در دسترس مشتریان

خدمات مرتبط با انواع حساب‌ها نیز در دسترس قرار دارد و مشتریان امکان مشاهده اطلاعات حساب و سوابق تراکنش‌های خود را دارند. خدمات کارت، انتقال وجه، پرداخت قبوض، خرید شارژ و بسته اینترنت، خدمات چک و دیگر خدمات بانکی نیز از طریق شعب و بسترهای غیرحضوری بانک ارائه می‌شود.

با تثبیت سامانه‌ها و بازگشت بخش گسترده‌ای از خدمات، مشتریان بانک ملی ایران می‌توانند امور بانکی خود را با اطمینان و آرامش بیشتری انجام دهند.

تیم‌های تخصصی و فنی بانک نیز به‌صورت مستمر عملکرد زیرساخت‌ها و سامانه‌ها را رصد می‌کنند تا پایداری خدمات حفظ شود و موارد احتمالی در کوتاه‌ترین زمان مورد بررسی قرار گیرد.

پایش شبانه‌روزی سامانه‌ها، پیگیری دقیق موارد احتمالی

با وجود بازگشت خدمات به شرایط پایدار، فرآیند پایش، کنترل و ارزیابی فنی سامانه‌ها همچنان ادامه دارد. موارد محدود و مغایرت‌های احتمالی نیز پس از شناسایی یا دریافت گزارش مشتریان، در اختیار تیم‌های تخصصی قرار می‌گیرد و فرآیند بررسی و رفع آنها با اولویت دنبال می‌شود.

بانک ملی ایران ضمن عذرخواهی مجدد بابت اختلالات ایجادشده، از اعتماد، شکیبایی و همراهی مشتریان قدردانی می‌کند و خود را متعهد می‌داند فرآیند تثبیت کامل خدمات و رسیدگی به موارد احتمالی را با جدیت دنبال کند.

از مشتریان گرامی درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه خطا، مغایرت یا دسترسی نداشتن به یکی از خدمات، موضوع را از طریق لینک زیر گزارش کنند.

https://app.epoll.ir/97455750
گزارش‌های دریافتی به تیم‌های تخصصی ارجاع می‌شود تا بررسی و پیگیری لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.
بانک ملی ایران با تکیه بر ظرفیت فنی و تخصصی خود، حفظ پایداری سامانه‌ها، امنیت خدمات و استمرار خدمت‌رسانی مطمئن به مشتریان را با جدیت دنبال می‌کند.

کد مطلب 6924943

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    نظرات

    • امین IR ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
      17 2
      پاسخ
      بانک ملی 80میلیون تومان از حسابم برداشته و جواب درستی نمیده میگه درست میشه نه وام داشتم نه ضامن بودم هیچ دلیلی ندارد
    • امین IR ۱۷:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
      19 0
      پاسخ
      من دیگه پول ندارم حقوقم تو بانک ملی واریز شده کسی جواب گو نیست من چه کار کنم شرمنده زن و بچه ام شدم
    • مریم IR ۲۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
      11 0
      پاسخ
      برای من هم امروز مبلغ ۲۵۰ هزار تومان برداشت شده
    • یوسف IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      4 1
      پاسخ
      حسابم خالی شده حالا میگم هی میگه درست میشه اصلا چرا باید بانک مرکزی اینطور باشه
    • رحمان IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      7 1
      پاسخ
      من حسابم 110میلین بوده نمیدانم چی شده یهو 48تومان تو حساب داشتم حقوقمم آنجا ریختن ،معلمم ،حالا بدهکار بانک شدم بی انصافی هم حدی داره ،قصور از شماست زندگیم فلج کردین خدا رو خوش نمیاد
    • حسن زارعی IR ۰۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      7 0
      پاسخ
      عجیب هست هیچ انتقالی از خودپرداز بانک ملی انجام ندادم اس ام اس امده انتقالی انجام دادم اونم انتقالی به حساب خودم .از ملی به بلو .ملی مبلغ کسر کرده و بلو مبلغ واریز نشده.هنوز در استرسم.درحالی که هیچ انتقالی به حسابم انجام ندادم اونم از خودپرداز وبعد به حساب بلو خودم واریز نشده.من دارم خراب میبینم یا واقعا برای شما همین اتفاق پیش آمده تاریخ ۱ شهریور ۱۴۰۵ ساعت۲۰و۴۸دقیقه
      • رضا IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
        3 0
        دقیقا منم همینطور شده امروزم که تماس گرفتم بانک گفت مال همه درست شده ولی مال من اصلاح نخورده
      • صالح IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
        1 0
        دقیقا از منم همینطور شده گفتن برج ۴ کارت به کارت کردی ازت کم نشده حالا برداشته بانک ازت کم شده
    • مهسا IR ۰۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      3 1
      پاسخ
      این چه وضعیه چه مکافاتی گیر کردیم پول کارت به کارت کردم از حساب کم شده ولی به حساب طرف نیومده تراکنش ناموفق زده مردم طلبکار دارن هزار جور گرفتاری دارن خسته شدیم از این بانک دیگه
    • پزمان IR ۰۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      2 0
      پاسخ
      آقا من چندین ماه 😥هی پیامک هام مال قبلا نشون میده اصلا معلوم نیست چجوری مثلا پول دارم اما موجودی میزنه صفر تو معازه میگیرم چیکار کنم خداوکیلی کارگر هستم
      • سید علی US ۰۶:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
        2 0
        اقا مال منم همینطوره تو کارت پول دارم ولی میگه موجودی نا کافی خواستم انتقالشون بدم به یک کارت دیگه هم عمل نمیکنه
    • سوگند IR ۰۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      26 0
      پاسخ
      چرا بازه تسهیلات دوباره مشکل پیدا کرده؟ تا ۳۱ خرداد امتیاز حساب میشه و بعدش نه. تا دو روز پیش اوکی شده بود مرداد هم اما از دیروز دوباره امتیاز تا ۳۱ خرداد حساب میشه. عجب گیری کردیم بخدا
    • ثنا حمیدزاده IR ۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      6 0
      پاسخ
      من به پولی که تو حسابم دارم دسترسی ندارم. چک دارم. این چه وضعی هست. دو ماهه میرم بانک میگن درست میشه پس چرا نشده؟
    • سحر مجتهدی هریس IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      3 0
      پاسخ
      تیر ماه دو تا کارت به کارت زدم از هر کدوم دوبار انجام شده حسابم منفی شده بعد که پول زدم حسابم صفر شد
    • احمد IR ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      10 0
      پاسخ
      خدمات بانک ملی باز دچار اشکال شده قسمت تسهیلات هم سه روزه درخواست زدم زده اعطا ولی خبری نیست کسی میدونه کی درست میشه این مشکلات؟
      • مک IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
        0 0
        شما کارتون درست شد وامتون رو واریز کردن اگه کردن بعد چند روز
    • علی IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      7 1
      پاسخ
      لینک ارسالی فعال نیست ،برای صاحب حساب کد ارسال نمی کند اول لینک رادرست کنید بعد از مشتری بخواهید اختلال را گزارش دهد. باعث تاسف است!!!!!
    • سعید تقی زاده عظیم IR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      5 1
      پاسخ
      کسی میدونه اختلال پیش آمده در مورد تسهیلات کالاپی کی درست خواهد شد؟؟
    • حبیب IR ۰۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
      0 1
      پاسخ
      آقا کی درست میشه تیرماه تراکنش هام۲بار تکرار شدن حقوقمو برداشتین بخاطر منفی شدن حساب، چه وضعشه
    • سوگند IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
      11 0
      پاسخ
      چرا نمیتونم وام اعتبار ملی بگیرم؟ بازه تسهیلات رو درست کنین لطفا دیوونه شدیم بخدا همه بانک ها درست شده فقط ملی دچار مشکله همیشه
    • خیرالهی سامری IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
      3 0
      پاسخ
      گزارش دادیم ولی هنوز جوابی دریافت نکردیم
    • امین IR ۰۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      3 0
      پاسخ
      خود این سامانه که اعلام کرده الان اختلال داره! اختلال تو سامانه اعلام اختلال بانک ملی رو کجا باید گزارش کنیم؟؟؟!!!
    • IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      4 0
      پاسخ
      کلا کد نمی آید که بتوانیم ارسال نماییم
    • FR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      2 0
      پاسخ
      4تومن از حسابم کم شده بدونه پیامک کسی هم جواب گو نیست
    • عرفان IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      1 0
      پاسخ
      من یک حساب سپرده داشتم ششم تیرماه رفتم زیادترش کردم وهمون ششم سود ماه خرداد روهم دریافت کردم مبلغ یک میلیون توی کارتم نگه داشتم رفتمم بگیرم گفت نیست دوباره وسه باره پول واریز کردم فقط وواریزی می آمد برداشت نمی‌تونستم دوماه هرروز کارم به بانک میرفتم ویا بازرسی وتماس پشتیبانی دوماه سوداصلا ،الانم گفتن تا شش شهریور صبرکن ،تنها بانک مزخرف کلیه ،تازه سپردم مسدود وکارتمم مسدود
    • حمیده شایردی عطا IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      2 0
      پاسخ
      ازحسابم پول کسر شده
    • پناه IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
      0 0
      پاسخ
      خداوکیلی مردم کم گرفتاری دارن اینم اضافه شده...مبلغی از حسابم برداشته شده و پیامک نیومده..لطفا پیگیری کنید
    • US ۰۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
      0 1
      پاسخ
      ۲۰۰ میلیون از؟حسابم کسر شده بدبخت شدم کسی هم پاسخگو نیست
    • رامین FR ۰۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
      1 0
      پاسخ
      امروز 10میلیون از حسابم کم شده بدون اینکه پیامکی بیاد هیچکیم پاسگو نیست
    • هادی IR ۰۷:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
      0 0
      پاسخ
      مبلغی امروز از کارت ملی من وخانمم برداشت شده است لطفا اصلاح شود بنده کارگر هستم لطفا هرچه زودتر تکلیف معین کنید یا اعتماد بکنیم یاخیر ممنون میشم
    • رضا IR ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۶
      1 0
      پاسخ
      کاش فقط پولمونو برگردونن سریعا حسابمو خالی از بانک ملی او ببندم اون از تیرماه که نمیزاشت خریدکنیم کلی از بازار طلا عقب افتادیم اینم از الان که داره پولامونو خودبخود برداشت میکنه واقعا دیگ شورش دراورده نه خدمات درستی داره نه امنیت
    • نسرین IR ۰۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۶
      5 0
      پاسخ
      چرا تسهیلات برگشته به تاریخ ۳۱ خرداد
    • سارا IR ۰۷:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
      3 0
      پاسخ
      همه بانک ها درست شدن الا بانک ملی چندماهه پول گذاشتیم که وام مهربانی بگیرم بازه تسهیلات میزنه 31 خرداد وهمچنین درخواست وام میدم خطا میده شماره تلفن همراه متعلق به کدملی نیست
    • سارا IR ۰۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
      1 0
      پاسخ
      همه بانک ها درست شدن الا بانک ملی چندماهه پول گذاشتیم که وام مهربانی بگیرم بازه تسهیلات میزنه 31 خرداد وهمچنین درخواست وام میدم خطا میده شماره تلفن همراه متعلق به کدملی نیست
    • کیوان IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
      1 0
      پاسخ
      تازه اوردن به 31 تیر کی می خواد کامل درست بشه خدا می دونه مسخره کردن واقعا
    • رضا IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      0 0
      پاسخ
      ۱۳۰میلیون از حسابم برداشت کرده بانک بدون هیچگونه بدهکاری یا ضمانتی هیچکسی هم پاسخگو نیست
    • نگین IR ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      2 0
      پاسخ
      سلام 4 روزه درخواست وام دادم ضامن و همه چی هم اوکیه، گفته واریز میشه اما واریز نشده 300 میلیون دلارم دقیقه ای میره بالا، خب اون وسیله ای که میخواستیم بخریم کلی قیمتش بیشتر شده، من نمیدونم این چه مهربانیه، بیشتر بانک اعصاب خوردیه!
      • Nabi IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
        1 1
        ۴روز پیش درخواست وام دادم تایید هم شده چرا واریز نمیشه.....؟؟؟؟؟
    • مرجان IR ۰۶:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      2 0
      پاسخ
      درخواست وام داده بودم. به مرحله اعطا رسیده ولی واریز نمی شه
    • طیبه IR ۰۵:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      0 0
      پاسخ
      چرا برای قسمت کالاپی به معرفی ضامن که میرسه خطا میزنه
    • IR ۰۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
      6 0
      پاسخ
      چراوام مهربانی تامراحل اخر اجرا نمیشود علت اختلال
    • کریم IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
      1 0
      پاسخ
      ۲۳ ملیون از حسابم کسر شده ۱۰ مرتبه رفتم بانک جوابگو نیستند نامه هم زدند به واحد انفورماتیک جواب نامه رو نمیدند

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