به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بررسی آخرین وضعیت سامانه‌ها نشان می‌دهد زنجیره خدمات بانکی در بخش‌های مختلف، از جمله حساب، کارت، انتقال وجه، چک، پرداخت اقساط، تسهیلات و خدمات غیرحضوری فعال است و مشتریان می‌توانند امور بانکی روزمره خود را از مسیرهای حضوری و غیرحضوری انجام دهند.

بانک ملی ایران هم‌زمان با بازگشت خدمات به شرایط پایدار، بررسی مستمر عملکرد سامانه‌ها را در دستور کار دارد تا موارد احتمالی نیز با سرعت و دقت شناسایی و برطرف شود.



فرآیند تسهیلات در شرایط پایدار

فرآیندهای مرتبط با تسهیلات نیز به شرایط پایدار بازگشته و امکان استفاده مشتریان از طرح‌های تسهیلاتی بانک فراهم است. بر این اساس، بازه میانگین حساب مورد نیاز برای محاسبه و دریافت تسهیلات تا ۲۶ مردادماه به‌روزرسانی شده و متقاضیان می‌توانند فرآیند دریافت تسهیلات را مطابق ضوابط و شرایط هر طرح دنبال کنند.

مشتریان و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به مسیرهای تعیین‌ شده، درخواست خود را ثبت کرده و از ظرفیت طرح‌های تسهیلاتی بانک ملی ایران، از جمله «مهربانی ملی» و «اعتبار ملی»، بهره‌مند شوند.



خدمات حساب، کارت و چک در دسترس مشتریان



خدمات مرتبط با انواع حساب‌ها نیز در دسترس قرار دارد و مشتریان امکان مشاهده اطلاعات حساب و سوابق تراکنش‌های خود را دارند. خدمات کارت، انتقال وجه، پرداخت قبوض، خرید شارژ و بسته اینترنت، خدمات چک و دیگر خدمات بانکی نیز از طریق شعب و بسترهای غیرحضوری بانک ارائه می‌شود.



با تثبیت سامانه‌ها و بازگشت بخش گسترده‌ای از خدمات، مشتریان بانک ملی ایران می‌توانند امور بانکی خود را با اطمینان و آرامش بیشتری انجام دهند.



تیم‌های تخصصی و فنی بانک نیز به‌صورت مستمر عملکرد زیرساخت‌ها و سامانه‌ها را رصد می‌کنند تا پایداری خدمات حفظ شود و موارد احتمالی در کوتاه‌ترین زمان مورد بررسی قرار گیرد.



پایش شبانه‌روزی سامانه‌ها، پیگیری دقیق موارد احتمالی



با وجود بازگشت خدمات به شرایط پایدار، فرآیند پایش، کنترل و ارزیابی فنی سامانه‌ها همچنان ادامه دارد. موارد محدود و مغایرت‌های احتمالی نیز پس از شناسایی یا دریافت گزارش مشتریان، در اختیار تیم‌های تخصصی قرار می‌گیرد و فرآیند بررسی و رفع آنها با اولویت دنبال می‌شود.



بانک ملی ایران ضمن عذرخواهی مجدد بابت اختلالات ایجادشده، از اعتماد، شکیبایی و همراهی مشتریان قدردانی می‌کند و خود را متعهد می‌داند فرآیند تثبیت کامل خدمات و رسیدگی به موارد احتمالی را با جدیت دنبال کند.



از مشتریان گرامی درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه خطا، مغایرت یا دسترسی نداشتن به یکی از خدمات، موضوع را از طریق لینک زیر گزارش کنند.

https://app.epoll.ir/97455750

گزارش‌های دریافتی به تیم‌های تخصصی ارجاع می‌شود تا بررسی و پیگیری لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.

بانک ملی ایران با تکیه بر ظرفیت فنی و تخصصی خود، حفظ پایداری سامانه‌ها، امنیت خدمات و استمرار خدمت‌رسانی مطمئن به مشتریان را با جدیت دنبال می‌کند.