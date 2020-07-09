مراقب آگهی های جعلی وام های کم بهره در فضای مجازی باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی نوروزی، افزود: در بررسی پرونده‌های تشکیل شده در پلیس فتا مشاهده می‌شود افراد کلاهبردار با انتشار آگهی‌های جعلی واگذاری وام بدون بهره و یا تسهیلات بانکی با سود کم به کلاهبرداری از هموطنان می‌پردازند که با تحقیقات انجام شده این پلیس ، تعدادی از این نمونه آگهی‌ها که با سوءاستفاده از نیاز مردم و جلب اعتماد آنها، اقدام به کلاهبرداری می کردند شناسایی شدند و اقدامات تکمیلی پلیس و قضایی در حال پیگیری است.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد : کلاهبرداران در این ترفند با فروش امتیاز وام های مختلف کم بهره مانند ازدواج، سپرده و غیره اقدام به اخذ مبالغی تحت عنوان پیش پرداخت یا بیعانه حق ثبت نام و کارمزد از طعمه های خود می کنند و در نهایت دیگر پاسخگو مالباختگان نیستند.

وی گفت: شهروندان باید توجه داشته باشند که هویت افراد در فضای مجازی کاملاً ناشناخته است و به ‌هیچ‌وجه به آگهی‌ها و تبلیغاتی ازقبیل دریافت وام آسان، برنده شدن در قرعه‌کشی‌ها و...، اعتماد نکنند، چرا که بیشتر این تبلیغات کذب است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: صرفاً به علت اینکه فروشنده، اطلاعات شخصی یا اطلاعات حساب بانکی خود را ارائه کند، دلیل کافی برای اعتماد به فروشنده نبوده و امکان دارد از اوراق هویتی فرد دیگری سوءاستفاده کرده باشد و یا حتی کارت حساب به‌صورت اجاره‌ای باشد.

سرهنگ نوروزی ادامه داد: در سایت های ارائه خدمات و تبلیغات، آگهی‌هایی با عنوان فروش امتیاز وام مشاهده می‌شود که در صورت تماس قربانیان عنوان می‌شود فرد متقاضی مبلغی را باید پرداخت کرده سپس به عنوان ضامن وام نیز مدارک را پر کند، بعد از مدتی قربانی به بانک مراجعه و متوجه می‌شود که پرونده ای تشکیل نشده و مدارک به صورت صوری بوده است، لذا تا زمانی که فرد فروشنده امتیاز وام را نمی‌شناسید به هیچ وجه ریسک خرید امتیاز وام را قبول نکنید.

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا هشدار داد : هموطنان به هیچ عنوان به این گونه تبلیغاتی که در فضای مجازی به خصوص در سایت های آگهی محور یا شبکه‌های اجتماعی می‌شود، اعتماد نکنند، چرا که بانک‌ها هیچگونه تبلیغاتی در فضای مجازی برای فروش وام یا تسهیلات بانکی ندارند.

این مقام مسئول توصیه کرد: شهروندان بهتر است جهت دریافت هرگونه تسهیلات از مسیر قانونی و اصلی آن یعنی مراجعه به بانک و تشکیل پرونده براساس شرایط اعلامی بانکها و مؤسسات مالی معتبر اقدام کنند و از خرید و فروش تسهیلات در فضای مجازی خودداری کنند.

وی از عموم مردم درخواست کرد ضمن جدی گرفتن هشدارهای سایبری پلیس در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش گزارشات مردمی موضوعات را گزارش نمایند.