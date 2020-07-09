به گزارش خبرنگار مهر، شیوع بیماری کرونا در جهان باعث شد تا علاوه بر تعلیق رقابت‌های فوتبال باشگاهی داخل کشورها، مسابقات بین المللی نیز به تعویق بیفتد.

رقابت‌های بین المللی باشگاه‌ها در قاره آسیا نیز شامل همین موضوع شد اما AFC بالاخره تصمیم به برگزاری ادامه بازی‌ها گرفت و زمان برگزاری این بازی‌ها را بصورت متمرکز در شرق و غرب آسیا مشخص کرد.

«داتو ویندزور جان» دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: اداره کنفدراسیون فوتبال آسیا طی هفته‌های اخیر با کارشناسان ارشد لیگ‌ها و باشگاه‌ها در حال گفتگو بود تا بتوانیم تصویری واضح از فرصت‌هایی که وجود دارد، ایجاد کنیم.

وی تصریح کرد: در طول بحث‌هایی که در ماه‌های فوریه و مارس میلادی در کوالالامپور، دوحه، دبی و دهلی آغاز شد و از آن زمان به بعد آنلاین ادامه یافت به دنبال توافق بر روی تقویم مسابقات هستیم که به ما امکان می‌دهد هم مسابقات باشگاهی و هم مسابقات متمرکز را انجام دهیم.

ازاین رو تقویم مسابقات به شرح زیر است:

طبق جدول زمان بندی شده، رقابت‌های گروه‌های A، B، C ،D که مربوط به کشورهای غرب آسیاست از ۲۴ شهریورماه تا سوم مهرماه سال جاری برگزار می‌شود.

همچنین تیم‌های مستقر در شرق آسیا نیز بازی‌های گروهی خود را طبق زمابندی مندرج در برنامه زیر برگزار می‌کنند:

گروه A: استقلال

* الوحده امارات - استقلال (دوشنبه ۲۴ شهریور)

* استقلال - الوحده امارات (پنجشنبه ۲۷ شهریور)

* استقلال - الشرطه عراق (یکشنبه ۳۰ شهریور)

* استقلال-الاهلی عربستان(چهارشنبه ۲ مهر)

گروه B: شهرخودرو

* شباب الاهلی دبی - شهرخودرو (دوشنبه ۲۴ شهریور)

*شهرخودرو - شباب الاهلی دبی(پنجشنبه ۲۷ شهریور)

*شهرخودرو - العین امارات(یکشنبه ۳۰ شهریور)

*شهرخودرو - پاختاکور ازبکستان(چهارشنبه ۲ مهر)

گروه C: پرسپولیس

* پرسپولیس - التعاون(دوشنبه ۲۵ شهریور)

*التعاون - پرسپولیس(جمعه ۲۸ شهریور)

* پرسپولیس - الدحیل(دوشنبه ۳۱ شهریور)

* پرسپولیس - شارجه(پنجشنبه ۳ مهر)

گروه D: سپاهان

* سپاهان- النصر عربستان(دوشنبه ۲۵ شهریور)

* النصر عربستان-سپاهان(جمعه ۲۸ شهریور)

* سپاهان-العین امارات(دوشنبه-۳۱ شهریور)

* سپاهان-السد قطر(پنجشنبه ۳مهر)