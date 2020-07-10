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۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۰۰

از ابتدای شیوع تاکنون؛

بیکاری آمریکایی‌ها به علت پاندمی کرونا به حدود ۵۰ میلیون نفر رسید

بیکاری آمریکایی‌ها به علت پاندمی کرونا به حدود ۵۰ میلیون نفر رسید

پاندمی کرونا همچنان به شدت اقتصاد آمریکا را تحت تأثیر خود قرار داده است؛ در هفته منتهی به ۴ جولای ۱.۴ میلیون آمریکایی دیگر درخواست حمایت از بیکاری خود را ثبت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، پاندمی کرونا همچنان به شدت اقتصاد آمریکا را تحت تأثیر خود قرار داده است؛ در هفته منتهی به ۴ جولای ۱.۴ میلیون آمریکایی دیگر درخواست حمایت از بیکاری خود را ثبت کردند.

وزارت کار آمریکا قرار است امروز عصر داده‌های هفتگی خود را منتشر کند. طبق پیش‌بینی اقتصاددانان تعداد درخواست‌های جدید حمایت از بیکاری به حدود ۱.۳۸ میلیون نفر خواهد رسید. این حدود ۵۰۰,۰۰۰ نفر از گزارش بیکاری اعلام شده در هفته گذشته کمتر است.

برای شانزدهمین هفته متوالی تعداد درخواست‌های جدید حمایت از بیکاری بالای یک میلیون نفر باقی ماند تا به این ترتیب تعداد کل درخواست‌های حمایت از بیکاری ثبت شده در بحران کرونا به حدود ۵۰ میلیون نفر می‌رسد.

پیتر بوکوار، کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری گروه مشاوران بلیکلی، می‌گوید: تا ۳۱ جولای که حقوق بیکاری به این شکل سخاوتمندانه پرداخت می‌شود، انتظار نداشته باشید تعداد افرادی که هر هفته درخواست حمایت از بیکاری خود را به ثبت می‌رسانند کاهش یابد.

کد مطلب 4969954

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