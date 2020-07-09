به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، ترامپ کمپین فشار خود برای بازگشایی مدارس عمومی با وجود پاندمی کرونا را افزایش داد و در توییتی نوشت که می‌تواند بودجه فدرال مدارسی را که کلاس‌های حضوری خود را همین پاییز دایر نکنند، قطع کند.

مدت کوتاهی بعد از توییت اول ترامپ در مورد عدم تأمین مالی مدارس، رئیس‌جمهور آمریکا در توییتی دیگر دستورالعمل‌های سلامتی و ایمنی دولت خود برای بازگشایی مدارس را مورد حمله قرار داد و گفت که این دستورالعمل‌ها دشوار، گران‌قیمت و غیرکاربردی هستند.

مایک پنس، معاون ترامپ، هم اندکی بعد در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری دولت آمریکا (سی‌دی‌سی) هفته آینده ۵ سند جدید منتشر خواهد کرد که شامل دستورالعمل‌هایی برای بازگشایی مدارس خواهند بود.

این در حالی است که سهم اصلی تأمین بودجه مدارس از سوی شهرداری‌ها و دولت‌های ایالتی تأمین می‌شود و نه از سوی دولت فدرال، اما گزارشات حاکی از آن است که دولت ترامپ به دنبال راه‌هایی است که از بسته حمایتی آینده کرونا به عنوان اهرم فشار بر ایالت‌ها و مدارس آنها استفاده کند.