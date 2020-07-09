وضعیت مازندران نارنجی است/ شناسایی ۱۶۳ بیمار جدید کرونایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی با اظهار نگرانی از افزایش آمار بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در استان گفت: شبانه روز گذشته ۱۶۳ بیمار جدید مشکوک به کووید ۱۹ در بیمارستان‌های زیر مجموعه این دانشگاه بستری و در همین مدت ۱۰۳ نفر ترخیص شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۶۲۸ بیمار در بیمارستان‌های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران بستری هستند افزود: در حال حاضر شهرستان‌های آمل، بهشهر، سوادکوه، محمودآباد و نوشهر در وضعیت قرمز و همچنین رامسر در وضعیت نارنجی قرار داشته که در صورت انجام نگرفتن اقدامات لازم به وضعیت قرمز تبدیل خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران استفاده از ماسک، حضور نیافتن در تجمعات، رعایت فاصله اجتماعی و پرهیز از سفرهای غیرضروری را در پیشگیری از ابتلاء به کووید ۱۹ بسیار ضروری دانست و گفت: استان مازندران در وضعیت نارنجی قرار دارد.