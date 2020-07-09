هیچ مدرکی دال بر تعیین جایزه برای ترور نظامیان آمریکا وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ژنرال «مارک میلی» روز پنج شنبه در نشست استماع کنگره اظهار داشت که ایالات متحده هیچ‌گونه مدرک آشکاری دال بر اعطای جایزه از سوی روسیه به شبه نظامیان طالبان برای کشتن نظامیان آمریکایی در دست ندارد.

میلی خطاب به کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت: «در واقع اگر این جایزه‌ها از سوی دولت روسیه یا هر نهاد دیگری برای کشتن نظامیان آمریکایی تعیین شده باشد، موضوع مهمی است. ما هنوز در مورد صحت آن مطمئن نیستیم. و همچنان در حال جستجو هستیم».

گفتنی است که ماه میلادی گذشته، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از چند مقامات اطلاعاتی آمریکا که نامشان ذکر نشده، گزارش داد که روسیه به افراط گرایان وابسته به گروه طالبان برای ترور نیروهای نظامی آمریکا و ائتلاف در افغانستان جایزه می‌دهد.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا این مقاله را یک شوخی زننده خواند و مقامات کاخ سفید و رؤسای بلندپایه ارتش آمریکا نیز به طور علنی اعلام کردند که این اطلاعات تأیید نشده است.

میلی در ادامه گفت که وزارت دفاع آمریکا به دخالت روسیه در افغانستان آگاه است؛ اما مدعی شد که سایر کشورها از جمله ایران، پاکستان و چین نیز در این کشور دخالت می‌کنند.

این در حالی است که مقامات روسیه این گونه اتهامات را رد کرده و آن را بخشی از جنگ قدرت در عرصه داخلی آمریکا می‌دانند.