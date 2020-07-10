لزوم توسعه زیرساخت های ارتباطی برای ورود ۵G

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، بهزاد اکبری عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در چهل و ششمین جلسه از سلسله نشست‌های نقد و اندیشه با موضوع «۵G نسل نو در ارتباطات» به مزایای توسعه این تکنولوژی اشاره کرد و گفت: با ارتقای اینترنت، خدمات اینترنت اشیا نیز توسعه می‌یابد و انقلاب صنعتی چهارم محقق می‌شود و در ادامه، ورود نسل جدید خودروهای خودران امکان‌پذیر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: سرعت‌بالای بیش از یک گیگابایت در ثانیه، افزایش ارتباطات مطمئن (اینترنت متصل به شبکه) و تأخیر بسیار پایین که به زیر ۱۰ میلی‌ثانیه می‌رسد و در اعمال جراحی از راه دور مؤثر است، همراه با پوشش سراسری و حداکثری، از ویژگی‌های نسل پنجم ارتباطی (۵G ) است.

اکبری درباره لزوم پیاده سازی ۵G در ایران گفت: در سال ۲۰۳۰ نسل پنجم اینترنت در همه جهان راه‌اندازی می‌شود. بنابراین باید زیرساخت‌های این بخش را از حالا توسعه دهیم که در این زمینه می‌توان به توسعه فیبرنوری و افزایش فرکانس با کمک سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اشاره کرد. باید توجه کنیم که این نسل از اینترنت تحول بزرگی در ابعاد مختلف زندگی ایجاد می‌کند.

عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت درخصوص نقش باندهای فرکانسی ۷۰۰-۸۰۰ در شکل‌گیری ۵G، افزود: ارتباطات مطمئن و بدون قطعی در فرکانس‌های پایین امکان‌پذیر است. بنابراین اکثر کشورها، باندهای فرکانسی ۷۰۰-۸۰۰ را آزاد کرده‌اند و در اختیار اپراتورهای تلفن همراه قرار دادند تا از این طریق بتوانند به ارائه خدمات اینترنت به مردم بپردازند.

وی با اشاره به توسعه اینترنت و افزایش دسترسی به حریم خصوصی کاربران تصریح کرد: با توسعه ۵G، حریم خصوصی کاربران نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و در این زمینه نگرانی‌هایی وجود دارد که باید پیش از وقوع اتفاقات مختلف، تصمیمات قانونی برای پیشگیری از تخلفات گرفته شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه در سال‌های گذشته رشد تکنولوژی در حوزه‌های مختلف ما را غافلگیر کرد افزود: تجربه به ما نشان می‌دهد که رویکرد ما در برخورد با تکنولوژی سلبی بوده است؛ بنابراین ضروری است از امروز به این موضوعات در حوزه ۵G توجه کنیم تا از بروز مشکلات پیشگیری شود.