جزئیات برنامه های هفته بهزیستی/افتتاح۲۱۰۰مسکن ویژه معلولان

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود آسیما در جمع خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره موسس سازمان بهزیستی محمدعلی فیاض بخش به تشریح برنامه های هفته سازمان بهزیستی پرداخت و گفت: این هفته را به همه مردم وکارکنان بهزیستی تبریک عرض می کنم. امسال هفته بهزیستی را از روز شنبه ۲۱ لغایت ۲۶ تیر با شعار بهزیستی در گام دوم، شفافیت تحول خدمت و ارتقای سلامت اجتماعی در بستر خانواده گرامی می داریم.

وی به جزئیات برنامه ها اشاره و تصریح کرد: با توجه به شرایط کشور و شیوع کرونا سعی شده در بستر فضای مجازی و به صورت ویدئو کنفرانسی برنامه ها اجرا شود.به همین منظور شنبه نشست مطبوعاتی رئیس سازمان و رونمایی از سامانه الکترونیکی صدور مجوزهای بهزیشتی و رونمایی از صورت های مالی سال ۹۸ سازمان در راستای شفافیت در کنفرانس را خواهیم داشت.

آسیما افزود: اورژانس اجتماعی ما مانوری را در مناطق پرتردد شهرها خواهد داشت و راهنمایی های لازم را انجام ارائه می دهد. روز یکشنبه افتتاح همزمان ۲۱۰۰ پروژه مسکن مددجویان معلولان بهزیستی را به صورت ویدئوکنفرانسی خواهیم داشت. این مسکن ها به افراد دارای معلولیت و خانواده هایی که بیش از ۲ معلول دارند ارائه خواهد شد. دوشنبه شورای مشورتی روسا و مدیر کل های بهزیستی را خواهیم داشت، این شورا متشکل از فرزندان موفق سازمان بهزیستی خواهد بود که برا ی نخستین بار در سطح کشوری و استانی انجام می شود.

دبیر برگزاری چهلمین سال تاسیس سازمان بهزیستی ادامه داد: روز سه شنبه ۲۴ تیر مراکز جامع درمان و باز توانی اعتیاد در شش استان افتتاح خواهد شد.تفاوت این مراکز با مراکز قبلی در این است که علاوه برا اینکه کار درمان افراد درگیر با اعتیاد را دنبال میکند به موضوع اشتغال آنها هم توجه می کند.

وی به دیگر برنامه های هفته بهزیستی اشاره و تصریح کرد: روز چهارشنبه که سالروز تاسیس سازمان بهزیستی است با نشست دبیرخانه مناسب سازی ویژه معلولان آغاز خواهد شد. افتتاح نمایشگاه آثار هنری افراد داری معلولیت در فرهنگسرای هنر و رونمایی از تمبر یادبود چهل ساله شدن بهزیستی و همچنین افتتاح خانه های کوچک توانبخشی در سراسر کشور به صورت ویدوئو کنفرانسی از دیگر برنامه های این روز است.

آسیما همچنین از رونمایی سامانه دیده بان خبرداد و گفت: کارهای ابتدایی سامانه نظارتی دیده بان انجام شده و افتتاح آن را به اواخر هفته موکول کردیم. مردم می توانند با شماره ۱۴۸۲ در سراسر کشور تماس بگیرند و موارد نظارتی خودشان را به اطلاع دستگاه های نظارتی داخل سازمان برسانند.