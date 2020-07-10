به گزارش خبرنگار مهر، حسین مدرس خیابانی ظهر امروز در نشست کارگروه اقتصادی سیستان و بلوچستان که در فرمانداری چابهار برگزار شد، اظهار داشت: بندر چابهار فرصت بسیار خوبی برای ترانزیت کالا و صادرات دارد از همین رو باید تمامی فرآیندها برای استفاده مناسب از این فرصت تسهیل شود.

وی با اشاره به اینکه بندر چابهار طی سال‌های اخیر پیشرفت‌های خوبی کرده است، افزود: استفاده از گذرگاه‌های مرزی و ظرفیت دریا به منظور توسعه صادرات و واردات می‌تواند وضعیت استان سیستان و بلوچستان را متحول کند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه بندر چابهار به زودی به یکی از ورودی‌های مهم کالاهای اساسی به کشور تبدیل می‌شود، ادامه داد: دولت و نظام برای توسعه سواحل مکران و بندر چابهار عزم جدی دارد.

وی با اشاره به اینکه ساخت مخازن ۱۰۰ هزار تنی روغن در بندر چابهار زمینه ورود و ذخیره سازی کالای اساسی در این بندر را اضافه می‌کند، گفت: بنیاد مستضعفان نیز در خصوص ورود روغن به عنوان کالای اساسی در زمینه زیرساخت‌ها و انبارهای نگهداری در بندر چابهار مشارکت می‌کند.

مدرس خیابانی به اشاره به افتتاح فاز اول کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر تصریح کرد: در مرحله دوم اجرای این طرح در صدد هستیم واحد بافندگی کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر راه‌اندازی شود تا زنجیره تولید پارچه در این کارخانه تکمیل شود.

وی با اشاره به اینکه مجوز کشت پنبه نیز از سوی جهاد کشاورزی در جنوب سیستان و بلوچستان صادر شده است، افزود: کشت پنبه در ایرانشهر و توجه به زنجیره تولید پارچه در این کارخانه می‌تواند تحولات خوبی در این منطقه ایجاد کند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: معدن نیز یکی دیگر از ظرفیت‌های بی نظیر استان سیستان و بلوچستان است که برای ما هم خیلی مهم است تا اکتشافات، فرآوری و صادرات آنها را سریع‌تر انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه یک هزار میلیارد دلار کشفیات معادن افغانستان است، تصریح کرد: در ایام کرونا هیچ محدودیتی برای صادرات، واردات و تولید محصولات نداریم و همچنان در حال فعالیت برای رفع مشکلات و نیازهای بازار هستیم.