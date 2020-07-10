آمادگی کامل دانشگاه علوم پزشکی ایران در برابر موج جدید کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل کوهپایه زاده، گفت: در حوزه پیشگیری با همکاری معاونت بهداشت در نظر داریم تعداد مراکز ۱۶ ساعته را افزایش دهیم. همچنین در تمامی مراکز جامع سلامت، بیماران کرونایی پذیرش می‌شوند و در صورت نیاز آنها را به مراکز بیمارستانی ارجاع می‌دهند.

وی عنوان کرد: در شرایط نیاز به بستری بیماران و به منظور تسریع در انجام امور و مدیریت زمان، ارجاع به صورت الکترونیک انجام می‌شود.

کوهپایه زاده افزود: در خصوص بیماران سرپایی و مشکوک به بیماری کرونا، راهنمایی‌های لازم جهت قرنطینه خانگی ارائه می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار کرد: مراکز تک تخصصی مانند (ارتوپدی، روانپزشکی، اطفال و…) دارای بخش کرونایی ویژه هستند تا در صورت نیاز بتوانند به بیماران اختصاصی خود خدمات ارائه نمایند.

ایجاد تریاژ دوگانه در بیمارستان‌های جنرال

وی تصریح کرد: در خصوص بیمارستان‌های جنرال هم باید به این نکته اشاره کرد که این مراکز دارای تریاژ و اورژانس دوگانه تنفسی و عادی هستند تا تمام مراجعه کنندگان را پذیرش کنند.

همچنین برای افزایش تخت‌های بستری هم تمهیداتی در بیمارستان‌ها اندیشیده شده تا تعدادی از بخش‌ها برای بیماران حاد تنفسی اختصاص یابد.

کوهپایه زاده خاطر نشان کرد: البته سایر بخش‌های بیمارستانی برای بیماران غیر کرونایی باید حفظ شود تا اقدامات درمانی و انجام اعمال جراحی به تعویق نیافتد که در صورت عدم توجه، سلامت افراد آسیب می بیند و بار بیماری افزایش می‌یابد.

وی با تأکید بر این نکته که درمان بیماران کرونایی باید در تمام بیمارستان‌های جنرال فعال باشد، افزود: بخش بهداشت در زمینه استفاده از سامانه ۴۰۳۰ و پیگیری بیماران، باید تحرک بیشتری داشته باشد.

کوهپایه زاده بیان کرد: نقاهتگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهرستان‌های رباط کریم، شهریار و بهارستان آماده است تا در صورت نیاز، ظرف مدت ۲۴ ساعت به بهره برداری برسد و در خصوص نقاهتگاه شهر تهران هم با بیمارستان بقیه اله تفاهم برقرار است. لازم به ذکراست برای افزایش مراکز نقاهتگاهی مناطق تحت پوشش دانشگاه در حال پیگیری هستیم.

وی ادامه داد: طی هفته‌های اخیر، جلسات مستمر قرارگاه کرونا و مدیریت بحران دانشگاه تشکیل و در اتاق فکر، سند مدیریت بحران و نقشه راه تعیین شده است. همچنین برنامه عملیاتی بحران جهت تعیین تکلیف وظایف بخش‌های مختلف دانشگاه تا پایان تیرماه سال جاری آماده اجرا است.

استفاده از قراردادهای ۸۹ روزه و تمدید طرح جهت ارائه خدمات به بیماران کرونایی

کوهپایه زاده ذکر کرد: برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در حوزه درمان از قراردادهای ۸۹ روزه و تمدید طرح استفاده کردیم و برای بیمارستان‌هایی که بار بیماری بیشتری دارند، در تخصص‌های مختلف فراخوان دادیم.

تاکید بر استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران به همه همکاران و مردم تاکید کرد: مراعات بهداشت فردی، استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی سه دستوری است که خیلی از درمان مؤثر است.

وی توصیه کرد: از حضور در مکان‌های شلوغ خودداری شود، همه افراد حتی آنهایی که قبلاً مبتلا شدند ماسک بزنند و بهداشت فردی را رعایت کنند.

کوهپایه زاده در پایان ضمن آرزوی سلامتی برای همه، اعلام کرد: با همکاری معاونت غذا و دارو و مجموعه مدد سعی می‌کنیم تمام وسایل حفاظت فردی مورد نیاز همکاران دانشگاه را با قیمت و کیفیت مناسب تأمین نمائیم.