صنایع تبدیلی و فرآوری خرما در شهرستان دشتستان گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی بعد از ظهر جمعه در نشست با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر آب‌پخش اظهار داشت: فرصت خدمت به مردم را باید به بهترین شکل استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: منطقه آب‌پخش از قطب‌های تولید خرما در استان و کشور است و ایجاد صنایع تبدیلی مرتبط با نخل و خرما می‌تواند کمک شایانی به رونق بازار کشاورزان این خطه کند.

نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی به مشکلات آب در این شهرستان اشاره کرد و افزود: رفع مشکل کم آبی در زمینه آب کشاورزی و آب شرب از اولویت‌های مهم در دشتستان است.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات شهرستان، بیکاری جوانان و بخصوص افراد تحصیل‌کرده است که با جدیت در راستای اشتغال جوانان تلاش خواهم کرد.

رضایی خاطرنشان کرد: سنددار شدن اراضی مسکونی مردم آب‌پخش چند دهه است که علیرغم تلاش‌های فراوان پابرجا مانده و شهروندان آب‌پخشی با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند و برای رفع این مشکل تلاش و پیگیری لازم را خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: استقرار ادارات دولتی در بخش آب‌پخش حق مردم است و مسئولان ذیربط باید اهتمام لازم را بدین امر داشته باشند و ما نیز پیگیری لازم را در این زمینه خواهیم داشت.

نماینده مردم شهرستان دشتستان گفت: توزیع عادلانه اعتبارات در سطح شهرستان دشتستان یک ضرورت است و اعتبارات شهرستان باید بر اساس شاخص‌های جمعیتی و به صورت عادلانه توزیع شود و حق هیچ شهر یا بخشی نباید تضییع شود.