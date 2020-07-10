به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی گزارش سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از تغییر وضعیت شیوع بیماری کرونا در شماری از شهرستانها از حالت هشدار و قرمز به وضعیت زرد یا سفید، امیدوار کننده خواند و تاکید کرد که این گزارش نشان دهنده نقش بسیار مهم مردم در روند مقابله با بیماری کرونا به دلیل رعایت دستورالعملها و جدی گرفتن هشدارها از سوی آنان است و بی تردید این مقابله و مبارزه بدون همراهی مردم به هیچ وجه امکان پذیر نیست.
روحانی اظهار داشت: بی تردید صرفاً با طراحی و تعیین دستورالعملهای بهداشتی و نظارت و مراقبتهای دستگاههای مسئول، نمیتوان با بیماری کرونا مبارزه کرد و لازمه کارآمدی این مبارزه، مراقبت و نظارتهای همه جانبه، هوشمند و دقیق هم از سوی دستگاههای مرتبط و هم از سوی خود مردم است.
وی همچنین با ابراز تاسف از تداوم وضعیت قرمز در برخی نقاط و شهرستانهای کشور و یا احتمال تبدیل وضعیت هشدار به قرمز در برخی دیگر از شهرستانها گفت که مردم بویژه در این شهرستانها باید با شدت و حساسیت بیشتری دستورالعملهای پزشکی را مراعات کنند چرا که تداوم این وضعیت ممکن است به مراحل حساسی بینجامد که در آن صورت قطعاً ناگزیر از اعمال محدودیتهای خاص خواهیم بود و ضمن آنکه همه باید نگران خستگی، فرسودگی و کاهش توان کادر درمانی کشور باشند که بیش از چهار ماه است بی وقفه در صف مقابله با کرونا در حال کار مجاهدانه هستند.
رئیس جمهور اظهار داشت: مسئولان ستادهای استانی مقابله با کرونا موظف به اجرا و نظارت دقیق دستورالعملها هستند و ضروری است سریعاً علل رشد و عدم کاهش شیوع کرونا در استانهای خود را شناسایی کنند تا متناسب با علل رشد و افزایش این بیماری، محدودیتهای هوشمند به مرحله اجرا گذاشته شود.
وی افزود: کماکان ضروری است مردم از حضور در اجتماعات، دورهمی ها، مراسم عروسی و عزا و مکانهای سرپوشیده، پرهیز کنند و استفاده از ماسک که تاثیر خود را به خوبی نشان داده، به عنوان یک ضرورت و اجبار، مورد مراعات قرار گیرد.
رئیس جمهور همچنین خطاب به مردم گفت که دستورالعملهای بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا صرفاً توصیههای پزشکی نیست و باید به مثابه مقررات پزشکی لازم الاجرا به آن نگریسته شوند تا بتوانیم این بیماری را مهار کنیم. در همین ارتباط باید زندگی جدید سازگاری با این ویروس را تجربه کنیم و رعایت دستورالعملها باید به عادت همگانی تبدیل شود.
روحانی همکاری بیشتر سازمانهای مردم نهاد و ایجاد پویشهای اجتماعی در نهادینه کردن فرهنگ اجرای دستورالعملهای مرتبط با مقابله با بیماری کرونا را ضروری خواند و از مردم خواست در کنار نهادهای نظارتی، در یادآوری ضرورت اجرای دستورالعملهای بهداشتی به یکدیگر فعال باشند.
نظر شما