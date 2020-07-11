به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس بار دیگر مقابل ماشین سازی تبریز به پیروزی رسید تا ضمن حفظ صدرنشینی در مسابقات این فصل از لیگ برتر ایران جایگاه خود را دست نیافتنی تر از گذشته کند.

پرسپولیس که در فصول گذشته عادت به خلق رکوردهای مثبت داشته است در صورت قهرمانی در این فصل تبدیل به تنها تیم تاریخ لیگ برتر می شود که توانسته چهار قهرمانی متوالی کسب کند.

سرخپوشان پایتخت در حالی به امتیاز ۵۶ در پایان هفته بیست و چهارم لیگ برتر رسیدند که آخرین باخت این تیم مقابل نفت مسجد سلیمان در هفته یازدهم رقم خورد.

تیمی که با گابریل کالدرون سرمربی پیشین خود که تا پایان هفته شانزدهم هدایت سرخپوشان را بر عهده داشت بردن را یاد گرفت و با یحیی گل محمدی به موفقیت هایش ادامه داد.

سرمربی نیم فصل دوم پرسپولیس از هفته هفدهم تاکنون به هیچ تیمی نباخته است و تنها تیمی که توانست سرخ ها را از رسیدن به سه امتیاز محروم کند استقلال تهران در دربی پایتخت بوده است.

سرخپوشان با هدایت یحیی، هشت بازی در لیگ برتر انجام داده اند که از مجموع ۲۴ امتیاز ممکن به ۲۲ امتیاز رسیده اند. آماری که نشان می دهد گل محمدی دوست ندارد تیمش در مسیر پوکر قهرمانی، بردن را فراموش کند.

یحیی بر خلاف کالدرون، عادت به تغییرات متوالی در ترکیب اصلی خود نداشت اما مصدومیت و محرومیت بازیکنانش سبب شد تا او نیز مجبور به ایجاد تغییر شود. تغییراتی که تاثیری در روند موفقیت تیمش نداشت تا سرخ ها آماده پوشیدن شنل تکراری قهرمانی خود در لیگ برتر ایران شوند.