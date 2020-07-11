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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۸:۲۶

السیسی خطاب به میشل عون:

مصر آماده کمک به لبنان است

مصر آماده کمک به لبنان است

رئیس جمهور مصر خطاب به همتای لبنانی خود اعلام کرد که قاهره خواهان تقویت ثبات در این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر، در نامه ای خطاب به «میشل عون» همتای لبنانی خود اعلام کرد که کشورش خواهان تقویت ثبات در لبنان است.

وی در جریان این نامه که توسط سفیر مصر در بیروت به میشل عون منتقل شد ابراز امیدواری کرد که مذاکرات لبنان با نهادهای مالی با موفقیت انجام شده تا بدین وسیله از حجم خسارت های وارده بر اقتصاد این کشور کاسته شود.

رئیس جمهور مصر در این نامه اعلام کرد که کشورش خواهان ثبات و رفاه برای لبنان بوده و آماده است تمام تلاش خود را برای کمک رسانی به مردم این کشور به کار بگیرد.

السیسی در این نامه نوشت: من مطمئن هستم که مسئولان لبنانی اراده لازم را برای خارج کردن کشور از شرایط سخت کنونی دارا بوده و نمی گذارند لبنان وارد دسته بندی های منطقه ای شود.

لبنان در حال حاضر با شرایط سخت اقتصادی رو به رو است؛ شرایطی که آمریکایی ها به ویژه سفیر آمریکا در بیروت به دنبال بهره برداری های سیاسی از آن علیه حزب الله هستند.

کد مطلب 4970585
فاطمه صالحی

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