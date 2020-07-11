هدف اصلی آمریکا در منطقه حفظ امنیت اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت: آمریکا در منطقه [خاورمیانه] دارای یک هدف اصلی است و آن تأمین امنیت اسرائیل و سلب حقوق فلسطینیان است.

وی با بیان این مطلب افزود: حزب الله یک جنبش مقاومت است که توانست اسرائیل را از لبنان بیرون کند و مانع از تحقق آرزوی آن یعنی ضربه زدن به مقاومت شود. حزب الله لبنان در سال ۲۰۰۰ پیروزی بزرگی به دست آورد.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان گفت: مشکل کنونی در لبنان مسئله میان ایران و آمریکا نیست بلکه مشکل بین حزب الله و اسرائیل است. مقاومت مبتنی بر معادله سه گانه ارتش، ملت و مقاومت است و حزب الله بخشی از لبنان است و توانست حاکمیت کشور را محقق کند و این امر از نظر [آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها] اقدامی مردود است.

وی خاطرنشان کرد: تمامی فشارهای کنونی آمریکا بر لبنان این است که حزب الله سلب قدرت شود. اگر کسی اعتقاد دارد که از طریق فشارها، حزب الله عقب نشینی می‌کند باید برای هزارمین بار بگویم که ما دو گزینه بیشتر نداریم. ۱- پیروزی ۲۰ شهادت لذا تسلیم شدن در قاموس ما جایی ندارد. اگر گمان می‌کنید که ما در برابر فشارها تسلیم می‌شویم باید بگویم که ما در زمینه همکاری با دولت، گام‌های عملی برمی داریم به طوری که باعث شود لبنان باقی بماند.

شیخ نعیم قاسم در ادامه گفت: دولت کنونی لبنان باقی می‌ماند و ما باید اعتماد بیشتری به آن داشته باشیم. باید از این دولت حمایت کنیم هر چند که برخی اقدامات آن کُند است. ما به این دولت تمسک می‌جوییم زیرا گزینه دیگری در اختیار نداریم. حزب الله بخشی از دولت کنونی است، اگر این دولت عملکرد مثبت و مفیدی داشته باشد به ما و دیگران نیز آثار حسنه آن خواهد رسید و اگر عملکرد منفی داشته باشد ما نیز به اندازه سهم و مشارکت خود پیامدهای آن را می‌پذیریم.