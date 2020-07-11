به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از مسابقات هفته سی و یکم لیگ برتر پرتغال شب گذشته تیم براگا به مصاف تیم فریرا رفت و موفق شد با نتیجه پرگل ۵ بر یک به پیروزی برسد.

در این مسابقه، «پائولینو» مهاجم تیم براگا موفق شد سه گل به ثمر برساند تا تعداد گل های زده خود را در این فصل به عدد ۱۷ افزایش بدهد. پائولینو پیش از این بازی همانند طارمی ۱۴ گل زده بود اما با ثبت این هت تریک، از مهاجم ایران سبقت گرفت.

در حال حاضر در جدول گلزنان پرتغال پائولینو از براگا و پیتزی و وینیسیوس از بنفیکا هرکدام با ۱۷ گل در صدر قرار دارند.

مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم ریوآوه با ۱۴ گل در تعقیب این سه بازیکن است. آبرئو بازیکن تیم موریرنسی هم با ۱۲ گل بعد از طارمی قرار دارد.