نرخ رسمی یورو کاهش و پوند افزایش یافت/ قیمت دلار ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (شنبه بیست و یکم تیرماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با افزایش ۶۴ ریالی به قیمت ۵۳ هزار و ۵۱ ریال و هر یورو نیز با افت ۱۷۳ ریالی به قیمت ۴۷ هزار ۴۶۲ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۶۲۲ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۶۷ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۴۳۷ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۷۲ ریال، روپیه هند ۵۵۹ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۵۶۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۲۳۳ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۲۸۰ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۹ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار و ۸۹۸ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۵۹۹ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۵۰۴ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۱۹ ریال، روبل روسیه ۵۹۴ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۱۸۰ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۲۰۳ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۴۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۶۱ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۷۶۴ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۳۱ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۸ ریال، یوان چین ۶ هزار ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۴ هزار ۱۴ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۸۴۵ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۹۸۲ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۱۶۰ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۷۲۶ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۱۷ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار ۳۵۶ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۴ هزار و ۹۷۸ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۴ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.