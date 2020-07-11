بهره برداری از ۷۶واحد مسکن مددجویی همزمان با هفته بهزیستی درهمدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بهزیستی همدان، حمیدرضا الوند با بیان اینکه هفته گرامیداشت بهزیستی ۲۱ تا ۲۷ تیرماه است، اظهار کرد: شعار امسال هفته بهزیستی شفافیت، تحول خدمت و ارتقای سلامت اجتماعی در خانواده انتخاب شده است.

وی در خصوص طرح‌های قابل افتتاح بهزیستی استان همدان همزمان با هفته گرامیداشت بهزیستی افزود: امسال همزمان با این هفته ۷۶ واحد مسکن مددجویی برای خانواده‌های دارای تک معلولی و دو معلولی افتتاح می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان همدان ادامه داد: واحدهای تحویل داده شده به خانواده‌های دارای یک معلولی و دو معلولی یک واحد در شهرستان بهار، ۳ واحد در شهرستان فامنین، ۱۱ واحد در شهرستان نهاوند، ۹ واحد در کبودرآهنگ، دو واحد در شهرستان رزن، ۵ واحد در همدان و ۴۱ واحد در شهرستان ملایر است.

الوند عنوان کرد: همچنین طی این هفته ۸ مرکز غیر دولتی در حوزه پیشگیری شامل مهد کودک و مراکز مشاوره و پیشگیرانه در استان همدان راه اندازی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۱۷ کارگاه اشتغال مددجویان نیز همزمان با هفته بهزیستی در همدان افتتاح می‌شود، گفت: یکی از این کارگاه‌ها کارگاه اشتغال خانه بوم گردی است که توسط یکی از مددجویان همدان بازسازی شده و برای ارائه خدمات از مددجویان سازمان بهره گرفته شده است.