امیر سحرخیز تهیهکننده و کارگردان انیمیشن «چیا» که برای اولین بار با فرمت ۴k در تلویزیون ساخته میشود، به خبرنگار مهر بیان کرد: ما برای این انیمیشن سراغ گویندههای رادیویی رفتیم چون خواستم نوعی تفاوت تیپ و کاراکتر را ایجاد کنم. این اثر با فرمت ۴k ساخته شده است که زحمت آن تا ۱۰ برابر بیشتر شده است اما هزینه چندان اختلاف ندارد.
این کارگردان در ادامه درباره انیمیشن «چیا» که در مارکتهای جهانی نیز عرضه شده است و اکنون در حال ساخت است، بیان کرد: در حال حاضر ۱۳ قسمت از این مجموعه آماده شده است و ۱۳ قسمت بعدی هم در حال آماده سازی است.
وی در واکنش به این سوال که چرا انیمیشنهای ایرانی کمتر مورد توجه کودک قرار میگیرد، اظهار کرد: باید از انیمیشن داخلی بیشتر حمایت شود اگر این انیمیشنها حمایت شود مورد توجه هم قرار میگیرد. چند سریال تولید شده در داخل داریم که در یک جشنواره خارجی دیده شده باشد یک عدد هم نداریم. معدود سریال بودهاند که به کشورهایی فروخته شدهاند. با این حال سریالهای انیمیشنی تولید شده در ایران به جشنوارههای خارجی رفتهاند و دیده شدهاند. این سریالها در مهمترین مارکتهای دنیا خریداری هم شدهاند.
سحرخیز اضافه کرد: من اطمینان دارم اگر سریال «پایتخت» به یکی از این جشنوارهها راه پیدا کند یک روز تمام درباره آن حرف میزنند اما اساساً انیمیشن چه در تلویزیون و چه در سینما در ترتیب پایینتری از توجه قرار میگیرد.
وی همچنین با قیاس بین آثار ایرانی و خارجی عنوان کرد: چرا هنوز انیمیشنهای داخلی را با کارهای خارجی مثل «باب اسفنجی» مقایسه میکنیم، مثل این است که هر کاری در سینمای ایران را با «پدر خوانده» مقایسه کنیم در حالی که نباید این مقایسه را انجام داد. کارهای تلویزیونی ما در حوزه انیمیشن مشابه کارهای اروپایی ساخته میشود و ساختاری قوی دارند.
این کارگردان با تاکید بر اینکه باید از صنعت انیمیشن داخلی حمایت کرد، گفت: برای حمایت از صنعت انیمیشن برخی از کشورها حمایت جدی داشتهاند و بیشتر روی آثار خودشان تمرکز کردهاند. دولت از پخش تلویزیونی آثارش حمایت کرده است و اولویت را به آنها داده است به طور مثال فرانسه چنین سیاست تشویقیای را داشته است.
سحرخیز با اشاره به پخش انیمیشن از ویاودیها عنوان کرد: من یک بار با یکی از دوستان متولی در وی او دیها صحبت میکردم که بیان کرد اگر کیفیت تولیدات انیمیشنی ایرانی ارتقا پیدا کند در وی او دیها پخش میشود درحالیکه ایده خود ویاودیها کپی است. اگر در اینجا نتفلیکس و سایر شبکهها امکان دسترسی داشت ویاودیهای داخلی رشد نمیکرد اما اینجا امکان دسترسی به انیمیشنهای خارجی به راحتی فراهم است و باید از آثار داخلی حمایت شود.
وی درباره دیگر جزئیات انیمیشن «چیا» توضیح داد: این مجموعه یک مشتری در برزیل دارد که مذاکرات ما با آنها در جریان است و چون ساختار مجموعه برای آنها ۲۶ قسمتی است باید این مجموعه به ۲۶ قسمت برسد.
مجموعه «چیا» اولین مجموعه پویانمایی با کیفیت فنی ۴k برای گروه سنی خردسالان است و با دانش فنی تولید مجموعههای باکیفیت ساخته میشود.
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