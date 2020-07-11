فعالیت ۶۶۲ واحد صنعتی در کردستان/۱۲۷۹۰ نفر در بخش صنعت شاغل هستند

محمد دره وزمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اشتغال اسمی این تعداد واحد ۱۶ هزار و ۶۶۸ نفر است که این میزان ۱.۲ درصد کل کشور است، اظهار داشت: در حال حاضر اشتغال واقعی این تعداد واحد صنعتی در استان ۱۲ هزار و ۷۹۰ نفر است.

وی با بیان اینکه ۴۴۳ واحد صنعتی استان زیر ۱۰ نفر و ۳۷۰ واحد هم ۱۰ تا ۴۹ نفر اشتغال دارند، افزود: میزان اشتغال ۲۶ واحد صنعتی در استان هم ۵۰ تا ۹۹ نفر و ۲۱ واحد هم بیش از یکصد نفر اشتغال دارند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری انجام شده در این واحدهای صنعتی سه هزار و ۵۶۵ میلیارد تومان بوده است، ادامه داد: این میزان سرمایه‌گذاری ۰.۷ درصد کل سرمایه گذاری انجام شده در واحدهای صنعتی کل کشور است.

دره وزمی تعداد طرح‌های صنعتی دارای جواز تأسیس در استان را یک هزار و ۵۰۲ طرح عنوان کرد و یادآور شد: این تعداد ۲.۲ درصد طرح‌های صنعتی در دست اجرای کشور است و کردستان از این لحاظ رتبه بیستم را بین استان‌های مختلف دارد.

وی بیان کرد: پیش بینی اشتغالزایی این تعداد طرح صنعتی در استان دو هزار و ۱۰۷ نفر است که این میزان سهم ۱.۱ درصدی را در کشور دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به اینکه از لحاظ سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها هم رتبه شانزدهم را در کشور داریم، گفت: برآورد سرمایه گذاری این تعداد طرح ۳۳ هزار و ۲۸۶ میلیارد تومان است.