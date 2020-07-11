به گزارش خبرگزاری مهر، سایت «میدل ایست آی» در گزارشی در خصوص سیاستهای امارات در منطقه نوشت: امارات اقدام به مداخلات نظامی و ایجاد درگیری های داخلی پی در پی در کشورهای مختلف می کند. ما در عربستان و مصر و لیبی شاهد حکم رانی دیکتاتورهایی نظیر محمد بن سلمان، عبدالفتاح السیسی و خلیفه حفتر هستیم که اعتقادی به انتخابات آزاد نداشته و مانند فراعنه حکمرانی کرده و قدرت را تبدیل به یک میراث خانوادگی کرده اند.

در این گزارش نوشته شده است: تمام این دیکتاتورها مدیون یک مرد هستند، محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی، آنها را حمایت مالی و راهنمایی کرده تا به کرسی قدرت برسند.

بر اساس این گزارش، بن زاید نقش مهمی در ایجاد درگیری های داخلی در یمن و مداخله در بنادر کشورهای شاخ آفریقا و کشاندن عربستان به جنگ یمن و حمایت از جدایی طلبان جنوب ایفا کرده است.

وی هم چنین در ایجاد بحران قطر و محاصره این کشور نقش مهمی ایفا کرده است. بن زاید، محمد بن سلمان را که یک شاهزاده ناشناس بوده به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا معرفی کرد. هیچ مسأله و پرونده ای وجود ندارد که بن زاید در آن مداخله نکرده باشد.

بن زاید خیلی کم اقدام به مصاحبه یا سخنرانی می کند اما زمانی که این کار را انجام می دهد مثل یک مرد عادی ظاهر می شود و تلاش می کند خود را به عنوان عامل آرام کننده تنش ها و درگیری ها در خاورمیانه نشان دهد.

وی می پندارد که خاورمیانه به یک رهبر جدید نیاز دارد و چه کسی بهتر از او! زمان آن فرا رسیده که از سایه خارج شود و به مأموریت خود بپردازد. اما مأموریت بن زاید چیست؟ مقاله اخیر سفیر امارات در آمریکا پرده از خیلی مسائل برداشت. امارات مشکلی با اشغالگری دائم صهیونیستها علیه فلسطین ندارد. دوران پنهان کاری به پایان رسیده و امارات و رژیم صهیونیستی یکی شده اند.