ثبت نام ۱۱۵ هزار داوطلب در دوره های کاردانی نظام جدید

فاطمه زرین آمیزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام و انتخاب رشته سری دوم و اعلام رشته محل‌های جدید و اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۳۹۹ از ۱۸ تیر آغاز شده است.

وی گفت: اصلاحات و رشته محل‌های جدید علاوه بر رشته‌های تحصیلی مندرج در دفترچه راهنمای آزمون دوره‌های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۳۹۹ در سایت سازمان سنجش منتشر شده است.

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: متقاضیان دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی که در بازه زمانی تعیین شده (از تاریخ ۱۱ تا ۲۱ خرداد ۹۹) نتوانسته‌اند در این دوره ها ثبت نام کنند می توانند تا پایان روز یکشنبه ۲۲ تیر ۹۹ در این دوره ها ثبت نام کنند.

وی افزود: آن دسته از داوطلبانی که قبلاً ثبت‌نام خود را تکمیل و کد رهگیری ثبت‌نام دریافت کرده‌اند نیز می‌توانند در صورت تمایل تا ۲۲ تیرماه ۹۹ نسبت به مشاهده و یا ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی کدرشته محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

زرین آمیزی گفت: داوطلبان می‌توانند منحصراً از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و همچنین اصلاحات اعلام شده در این اطلاعیه نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: تا امروز ۲۱ تیرماه ۹۹ تعداد ۱۱۵ هزار و ۹۰۸ نفر در دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۳۹۹ ثبت نام و انتخاب رشته کرده اند.