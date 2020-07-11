به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی کتاب هرم هستی نوشته مجتبی اعتمادینیا به همت نشر «آن سو» منتشر شده است.
هِرم هستی نمایانگر نوعی طرح وجودشناختی سلسلهمراتبی است که آدمیان طی قرنها همواره نظر و عمل خود را بر اساس آن سامان داده و به لوازم منطقی و روانشناختی آن در عرصه فرهنگ و سیاست تن در دادهاند. اثر حاضر میکوشد با نگاهی انتقادی به نحوه تلقی سلسلهمراتبی از وجود نزد ابنسینا، قابلیتهای بیبدیل عرفان حوزه خراسان را در پیریزی طرحی اصیل از وجود واکاوی نماید.
مؤلف در این اثر نشان میدهد که تفکر فلسفی به معنای متعارف آن، تنها یکی از راههای تأمل در باب هستی و حقیقت آن است، حال آنکه اقبال شاعرانه به هستی و حقیقت آن که میراث عرفانی حوزه خراسان یکی از مصادیق آن بهشمار میرود نیز یکی دیگر از راههای بدیل در این مسیر است؛ راهی که در آن میتوان برخلاف رویکردهای موجودپژوهانهای که وجود را پیوسته در زیر سایه یکی از موجودات مد نظر قرار میدهد، نظارهگر دیدارنمایی و پرهیز حقیقت هستی در پسِ حجاب موجودات بود.
این پژوهش از آن رو که از منظر نقد وجودشناختی فیلسوفی غربی در پی بازاندیشی، آسیبشناسی و استعدادسنجی تلقیهای گونهگون از سلسلهمراتب هستی در سپهر تفکر اسلامی ایرانی است، بسترسازی برای گفتگویی بنیادین و مکالمهای فرهنگی میان سنت اندیشه غربی و اسلامی را نیز به عنوان هدفی کاربردی مد نظر قرار داده است
نشست هفتگی شهر کتاب در روز سهشنبه ۲۴ تیر ماه ساعت ۱۵ به نقد و بررسی کتاب «هِرم هستی؛ تأملی هیدگری در نظرگاه ابنسینا و طلایهداران عرفان خراسان» اختصاص دارد که با حضور احمدعلی حیدری، علیاصغر مصلح و مجتبی اعتمادینیا در مرکز فرهنگی شهر کتاب به صورت مجازی برگزار میشود.
علاقهمندان میتوانند این نشست را از اینستاگرام این مرکز به نشانی Instagram/bookcityculturalcenter بهصورت زنده پیگیری کنند.
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