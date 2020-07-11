تست مجدد از بازیکنان خواهیم گرفت/ منتظر تصمیم ایفمارک هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله پلی آف فوتسال بانوان از سوم مرداد ماه شروع به کار خواهد کرد. شرط آغاز تمرینات تیم ها انجام تست کرونا بود و تیم هیات فوتبال خراسان رضوی پس از تست گیری از بازیکنانش متوجه مثبت شدن تست چند تن از بازیکنان و کادر فنی شد. به همین دلیل تمرینات این تیم فعلا آغاز نشده است.

فاطمه شریف در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مثبت شدن تست کرونا برخی از بازیکنان تیمش گفت: روز یکشنبه تست کرونا بازیکنان گرفته شد و تعدادی از نتایج مثبت شد. در رسانه خبر از ابتلا حدود ۵-۶ بازیکن را دادند که ما هیچ کدام را تایید نکردیم چرا که از ما خواسته شد تست ها به صورت محرمانه در اختیار سازمان لیگ و ایفمارک قرار گیرد. منتظریم سازمان لیگ با توجه به مثبت بودن برخی از نتایج تصمیمات لازم را اتخاد کند.

سرمربی تیم هیات فوتبال خراسان رضوی ادامه داد: به دلیل مثبت شدن تست برخی از بازیکنان و کادرفنی تمرینات را آغاز نکردیم چرا که بازیکنان دچار استرس و نگرانی شده اند به دلیل برخورد با بازیکنان مثبت اعلام شده.

وی تاکید کرد: نفراتی که مثبت اعلام شده اند در قرنطینه هستند و قرار است تست مجددی از سایر بازیکنان گرفته شود و در صورت منفی شدن نتایج تمرینات آغاز می شود. بازیکنانی که تست آنها مثبت شده است علائمی ندارند و پس از طی دوران قرنطینه و منفی شدن نتایج به تمرینات اضافه خواهند شد.