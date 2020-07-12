تاریخ ایران از آغاز تا اسلام به چاپ نهم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «ایران از آغاز تا اسلام» نوشتن رومن گیرشمن با ترجمه محمد معین به‌تازگی توسط نشر نگاه به چاپ نهم رسیده است.

این‌کتاب فرانسوی، درباره گذشته مادها و پارس‌ها که تشکیل‌دهنده نخستین پادشاهی‌های جهان بودند و معرف مهم‌ترین ایرانیان از ملل آریایی بودند، است. هدف نگارنده کتاب از تهیه آن، نوشتن یک‌اثر باستان‌شناسانه و معرفی تاریخ و تمدن ایران تا مقطع پیش از اسلام است. این‌تذکر نیز در کتاب داده شده که از نظر جغرافیایی، بحثی از حدود غربی نجد ایران نمی‌شود. نجد مورد اشاره به کوه‌هایی در شرق محدوده امپراتوری‌های ایرانی مربوط می‌شود که سِند را احاطه کرده بودند و به‌طور همیشگی جزو قلمرو شاهنشاهی پارس‌ها نبوده است.

عناوینی که مخاطب این‌کتاب با آن‌ها روبروست، به این‌ترتیب‌اند:

دیباچه مؤلف بر متن فرانسوی، دیباچه مؤلف بر کتاب حاضر، دیباچه مترجم، دیباچه، وضع طبیعی ایران

فصل اوّل. ماقبل تاریخ، انسان غار، نخستین ساکنان دشت، تمدن ماقبل تاریخی ایران در هزاره چهارم ق. م، ایران در آغاز هزاره سوم ق. م، ایران در هزاره سوم ق. م، ایران در هزاره دوم ق. م، عیلام، کاسیان

فصل دوّم. ورود ایرانیان، مهاجرت مادها و پارسیان، تشکیل وحدت ماد، کیمریان و سکاییان، پادشاهی ماد، اشیا مفرغی لرستان، کیاکزار، گنجینه سقز، پادشاهی ماد، عیلام و پارسیان

فصل سوّم. شرق ضد غرب، شاهنشاهی هخامنشی، کوروش (۵۵۹۵۳۰)، سقوط بابل، پاسارگاد، کبوجیه (۵۳۰۵۲۲ ق. م)، داریوش (۵۲۲۴۸۶ ق. م.)، اداره، سفرهای جنگی داریوش، اعمال سیاسی و قضائی داریوش، دین، زبان‌ها و خطوط، هنر، حیات اقتصادی و اجتماعی، جانشینان داریوش، خشیارشا (۴۸۶۴۶۵ ق. م)، اردشیر اول (۴۶۵۴۲۴ ق. م.)، داریوش دوم (۴۲۴۴۰۵ ق. م.)، اردشیر دوم (۴۰۵۳۵۹ ق. م.)، اردشیر سوم (۳۵۹۳۳۸ ق. م.)

فصل چهارم. غرب ضد شرق و عکس‌العمل مشرق، پایان شاهنشاهی هخامنشی. اسکندر، سلوکیان، هنر، زندگانی اقتصادی و اجتماعی

فصل پنجم. پارتیان، پارتیان و شرق، تشکیلات و ادارات، پارتیان و یونانیان، دین، شهرسازی، معماری، هنر، حیات اقتصادی و اجتماعی

فصل ششم. توسعه تمدن ایرانی، ساسانیان، سازمان، اداره، قشون، دین، هنر، ادبیات، علوم، حیات اقتصادی و اجتماعی، نتیجه، فهرست منابع. موضوعات کلی، فهرست اشکال

چاپ نهم این‌کتاب با ۴۷۱ صفحه، شمارگان ۳ هزار نسخه و قیمت ۶۷ هزار و ۵۰۰ منتشر شده است.