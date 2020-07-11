به گزارش خبرنگار مهر، روح اله عباسپور ظهر شنبه در جلسه مشترک با فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین که با حضور معاونین و مدیران این سازمان برگزار شد اظهار کرد: ما حافظان منافع کشاورزان و بهره برداران هستیم و بایستی از حقوق آنها دفاع کنیم.

وی افزود: وظیفه ما خدمت به مردم است و برای حل مشکلات مردم در زمینه معیشت و اشتغال بایستی تلاش مضاعف کرد.

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: امسال حرکتی آغاز کرده ایم برای توانمندسازی نیازمندان است که یکی از این طرح‌ها؛ راه اندازی مجتمع دامداری و پرورش دام سبک در شهرستان بوئین زهرا بویژه در سگز آباد و شال قابل توسعه است.

عباسپور افزود: در این شهرستان می‌توان علاوه بر فعال کردن واحد تحقیقاتی قوچ نژاد شال، مجتمع‌های دامداری را نیز فعال کرد.

وی یادآور شد: این طرح یک حرکت جهادی در راستای جهش تولید و اشتغال زایی در منطقه است.

عباسپور خواستار پیگیر و حل مشکل اراضی پلاک سگزآباد بر اساس تقسیمات اصلاحات اراضی کشور و بر اساس قانون شد.

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی بر لزوم اهمیت اجرای قوانین بالا دستی تاکید و خواستار واگذاری امور اقتصادی به مردم شد.

تعیین تکلیف عرصه‌های پلاک سگز آباد در دستور کار جهادکشاورزی قرار دارد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز در ادامه گفت: رفع مشکلات و تعیین تکلیف عرصه‌های کشاورزی پلاک سگز آباد در سطح ۱۲ هزار هکتار دستورکار این سازمان قرار دارد.

فاطمه خمسه افزود: رفع مشکلات و تعیین تکلیف عرصه‌های کشاورزی پلاک سگز آباد بدنبال اجرای رفع تداخلات اراضی و مصوبات شورای عالی اصلاحات ارضی کشور در دستورکار قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: تمام سعی و تلاش جهاد کشاورزی این است که در راستای حل مشکلات بهره برداران و کشاورزان استان گام بردارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تاکید کرد: بر اساس قانون و در راستای احقاق حق مردم بایستی تلاش و در چار چوب قانون عمل کرد تا حقی از کسی ضایع نشود.

خمسه یادآور شد: با اقدامات انجام شده در صدد حل مشکل چندین ساله این پلاک در سگز آباد هستیم که حل این مشکل علاوه بر تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی نیاز به هماهنگی با سایر دستگاه‌های خارج از استان و بالادستی نیز دارد.

خمسه تاکید کرد: تمام سعی و تلاش جهاد کشاورزی استان بر این است که؛ مشکل اراضی سگز آباد را تعیین تکلیف کنیم.

به گفته وی پلاک عرصه‌های کشاورزی سگز آباد بزرگترین پلاک موجود در منطقه است که حل آن نیازمند همکاری و تعامل کشاورزی با مجریان و خصوصاً انجام طرح کاداستر اراضی کشاورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در ادامه به طرح احداث مجتمع دامداری در شهرستان بوئین زهرا اشاره کرد و گفت: نقشه برداری این مجتمع در سطح ۱۲۰ هکتار در حومه روستاهای آراسنج، تفک و امیرآباد آغاز شده است.

وی اظهار داشت: تیم اقتصادی که هم اکنون در بخش کشاورزی مشغول فعالیت هستند قوی‌ترین تیم اقتصادی استان است که جهادی وار پیگیر امور بهره برداران بخش هستند.

خمسه بر لزوم اهمیت ارتباط بیشیتر بین نمایندگان مجلس با بخش کشاورزی بر حل مشکلات مردم تاکید کرد.