به گزارش خبرنگار مهر، حسن مددی ظهر شنبه در مراسم رونمایی از درگاه یکپارچه ارائه خدمات الکترونیک شهرداری کرج که در سالن جلسات این مجموعه برگزار شد، اظهار کرد: راه اندازی این درگاه در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان با همکاری شهرداری کرج و اداره کل ثبت استاد استان البرز محقق شده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از وظایف دادستان احیای حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش بسترهای وقوع جرم و فساد در جامعه است، گفت: ارائه خدمات مطلوب به شهروندان نیز توسط دستگاه‌های دولتی و خدمات رسان نیز از وظایف مهم این نهادهای اجرایی در سطح استان است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با اشاره به مطالبه مردمی در خصوص ارائه خدمات الکترونیک، بیان کرد: در این راستا باید دولت الکترونیک را گسترش دهیم تا شهروندان از این خدمات بهره مند شده و نیاز به مراجعه حضوری نباشد.

مددی در ادامه حفظ محیط زیست و حقوق شهروندی را از دیگر دستاوردهای دولت الکترونیک برشمرد و گفت: کاهش تردد، کم کردن سطح ترافیک شهری و جلوگیری از آلودگی هوا نیز از دیگر مزیت‌های آن است.

وی با بیان اینکه ارائه خدمات الکترونیک در سالم سازی روابط در سیستم‌های اداری و جلوگیری از فسادهایی که در این راستا پیش می‌آید، نقش مهمی می‌تواند داشته باشد، گفت: شفاف سازی در ارائه خدمات به مردم نیز با توسعه فعالیت‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با اشاره به صدمات جبران ناپذیر اقتصادی و جانی کرونا به مردم، بیان کرد: اما از طرفی شیوع این ویروس موجب شد تا نگرش‌ها به زندگی تغییر کند، این ویروس به زودی نمی‌رود و ما باید جریان زندگی را با مواردی مانند گسترش خدمات الکترونیک ادامه دهیم.

به گفته مددی در دستگاه قضا بعد از تدوین برنامه تحول، در بخش‌های مختلف این دستگاه تحولات مهمی صورت گرفت که از جمله آن ارائه خدمات الکترونیک به مردم بوده است و این مهم در البرز نیز با مواردی مانند سیستم نوبت دهی الکترونیک اجرایی شده است.

وی افزود: از همه دستگاه‌های خدمت رسان استان می‌خواهیم تا خدمات مطلوب به مردم را در بستر الکترونیک به صورت امن پیش ببرند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز تاکید کرد: شهرداری مجازی به یقین گامی مهم در راستای تحول ارائه خدمات، جلوگیری از گسترش فساد و از بین بردن آن و همچنین شفاف سازی در ارائه خدمات به شهروندان است.