به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف افضلی، گفت: پس از فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر برپایی رزمایش کمک مومنانه و مقابله با کرونا، استقبال موکب‌های سراسر کشور برای مشارکت در این امر به شکل مضاعفی افزایش یافت به‌ طوری که تعداد خادمان جهادی از ۱۸۳ هزار نفر فراتر رفت و تعداد موکب‌های سلامت فعال در این زمینه به ۶۱۴ مورد رسید.

دبیر کمیته مشارکت‌های مردمی، اسکان و تغذیه اربعین حسینی ستاد بازسازی عتبات عالیات، ادامه داد: خیران حرم‌ساز و موکب‌های ۳۱ استان، با جمع‌آوری نذر و کمک‌های مردمی، ۳۲۶ کارگاه تولید ماسک و البسه پزشکی، ۱۶۳ کارگاه تولید مواد ضد عفونی و دستکش، ۵۳ باب نانوایی و ۱۰ آشپزخانه جهت طبخ غذای گرم در سه ماهه نخست امسال برپا کردند.

معاون فرهنگی و مشارکت‌های مردمی ستاد بازسازی عتبات عالیات، گفت: بیش از ۱۵میلیون و ۶۴۱ هزار ماسک، دو میلیون و ۶۳۲هزار دستکش، دو میلیون و ۶۵۸ هزار البسه پزشکی و ۲میلیون و ۹۹۰هزار قوطی ژل و مایع ضد عفونی در کارگاه‌های جهادی خیران حرم‌ساز و موکب‌های اربعینی طی بهار امسال تولید و به‌صورت رایگان توزیع شد.

وی با بیان اینکه فعالیت جهادی مجموعه‌های مرتبط با ستاد بازسازی عتبات همچنان با قوت ادامه دارد افزود: در این مدت، نزدیک به نیم میلیون بسته معیشتی شامل برنج، ماکارونی، مرغ و گوشت، روغن، حبوبات و رب گوجه‌فرنگی به ارزش میانگین هربسته ۳۰۰هزارتومان با همت خیران سراسر کشور توسط موکب‌ها، تهیه و بین خانواده‌های کم بضاعت و آسیب دیده از کرونا توزیع شد.

معاون فرهنگی و مشارکت‌های مردمی ستاد بازسازی عتبات عالیات، گفت: استان تهران با برپایی ۷۷ موکب، خوزستان با ۶۱، البرز۴۲، بوشهر ۴۰ و کرمانشاه و لرستان هریک با ۳۸ موکب، استان‌های برتر در رزمایش کمک مومنانه و شکست کرونا هستند.

افضلی با بیان اینکه ستاد بازسازی عتبات مجموعه‌ای بر آمده از بطن جامعه است که کمک‌های داوطلبانه خیران و محبان اهل بیت را به نمایندگی از آنان در راه توسعه حرم‌های مطهر و ایجاد امکانات رفاهی زائران هزینه می‌کند، افزود: سابقه خدمات رسانی به هموطنان در زلزله کرمانشاه، سیل خوزستان و بحران کرونا نشان می‌دهد که مردم و مسئولان به این تشکل مردمی - مذهبی اعتماد دارند و روی فعالیت جهادی آن در مواقع بحرانی حساب باز می‌کنند.

وی به تجربه چندین ساله ستاد بازسازی عتبات در جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیرنقدی، لجستیک سریع تجهیزات و ساماندهی و برپایی موکب‌های خدمات رسانی اشاره کرد و گفت: این اقدامات باعث شده تا گستره فعالیت این تشکل مردمی-مذهبی از حوزه عمرانی و مهندسی فراتر رفته و امروز به نیروی واکنش سریع و کارآمد در شرایط بحرانی تبدیل شود.

افضلی، ماهیت مردمی، محدود نشدن به بروکراسی دولتی، داشتن پشتوانه اعتقادی و انگیزه‌های مذهبی و اتکا به اعتماد عمومی را از جمله دلایل توفیق مجموعه‌های مرتبط با ستاد بازسازی عتبات برشمرد و گفت: امروز مسئولان ستاد ورود به عرصه خدمات‌رسانی جهادی در شرایط بحرانی و حوادث غیر مترقبه را از وظایف خود می‌دانند.