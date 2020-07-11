عرضه بیش از ۱۵ میلیارد کلمه عبور در وب تاریک برای فروش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک رادار، بررسی یادشده نشان میدهد تعداد اسامی کاربری و کلمات عبور عرضه شده در فضای مجازی دو برابر تعداد کل ساکنان کره زمین است. در واقع تعداد اسامی کاربری و کلمات عبور مسروقه با افزایش ۳۰۰ درصدی در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸ رکوردی چشمگیر را به ثبت رسانده است. علت این افزایش وقوع بیش از صدهزار حمله هکری جداگانه به پایگاههای داده سایتها و پلتفرمهای مختلف بوده است.
از مجموع ۱۵ میلیارد نام کاربری و کلمه عبور مسروقه بیش از ۵ میلیارد واحد خاص و بی همتا هستند و تنها یک بار برای فروش توسط جنایتکاران سایبری عرضه شدهاند. بررسیها نشان میدهد بخش عمده این کلمات عبور متعلق به مشتریان بانکها و سایتهای پخش آنلاین فیلم و موسیقی هستند.
بخشی از این اطلاعات به رایگان در وب تاریک در دسترس هستند ولی متوسط قیمت این دادهها به ۱۵.۴ دلار و در مورد دادههای بانکی و مالی به ۷۰.۹ دلار میرسد. ارزش و اهمیت برخی از این اطلاعات تا بدان حد است که ۵۰۰ دلار قیمت گذاری شدهاند.
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