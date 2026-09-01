۳ پروژه بزرگ آبرسانی در دشتی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر صبح سهشنبه در این مراسم اظهار کرد: در راستای ارتقای شاخصهای زیربنایی، محرومیتزدایی از مناطق روستایی و تأمین زیرساختهای حیاتی طرح نهضت ملی مسکن، سه طرح عمرانی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در شهرستان دشتی به بهرهبرداری رسید.
ارسلان زارع بیان کرد: این پروژهها با مجموع ۷.۵ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع، جمعیت قابل توجهی از ساکنان مناطق روستایی و متقاضیان نهضت ملی مسکن را زیر پوشش قرار میدهد.
یکی از شاخصترین این طرحها، آغاز بهرهبرداری از خط انتقال آب روستای محمدآباد به ملگل است. این پروژه با هدف پایدارسازی و تقویت آبرسانی به هشت روستای شهرستان با اعتباری معادل ۲۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی-استانی به سرانجام رسیده است.
این طرح با اجرای چهار هزار متر خط انتقال با لولههای چدن داکتیل و پلیاتیلن به قطر ۲۵۰ میلیمتر، توسط قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و با نظارت شرکت مهندسین مشاور طرح افرا در مدت ۱۰ ماه اجرایی شد و جمعیتی بالغ بر چهار هزار و ۲۵۲ نفر در قالب هزار و ۲۶۶ مشترک از نعمت آب شرب پایدار بهرهمند شدند.
همچنین دو پروژه دیگر به حوزه تأمین آب پروژههای نهضت ملی مسکن شهر خورموج اختصاص دارد. در نخستین گام، خط انتقال آبرسانی به نهضت ملی مسکن شهر خورموج به طول یکهزار و ۵۰۰ متر و با سایز ۳۱۵ میلیمتر با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات جهش ملی مسکن (ملی-استانی) در مدت زمان دو ماه به بهرهبرداری رسید که جمعیتی بالغ بر چهار هزار و ۳۲۰ نفر را زیر پوشش قرار میدهد.
در همین راستا، پروژه آبرسانی به سایت ۴۳۲ واحدی نهضت ملی مسکن شهر خورموج نیز به طول دو کیلومتر شبکه و خط انتقال پلیاتیلن و اعتبار ۱۸۰ میلیارد ریال تکمیل شد تا زمینه تأمین آب پایدار برای یکهزار و ۷۵۰ نفر از ساکنان این مجموعه مسکونی در کوتاهترین زمان ممکن فراهم شود.
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