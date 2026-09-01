به گزارش خبرنگار مهر، علی‌محمد نائینیان، صبح سه‌شنبه، در حاشیه افتتاحیه سومین دوره المپیاد تابستانی ورزشی دانش‌آموزان ورامین اظهار کرد: این المپیاد با هدف ایجاد نشاط اجتماعی، استعدادیابی ورزشی و تقویت تربیت زیستی و بدنی دانش‌آموزان برگزار می‌شود.

وی افزود: بیش از ۵ هزار دانش‌آموز در قالب ۵۷ رویداد و در ۲۱ رشته ورزشی ویژه دختران و پسران با یکدیگر رقابت می‌کنند.

مدیر آموزش و پرورش ورامین ادامه داد: این دانش‌آموزان به نمایندگی از جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفری دانش‌آموزان شهرستان در این رقابت‌ها حضور دارند و مسابقات در سالن‌های ورزشی آموزش و پرورش و اداره ورزش و جوانان برگزار می‌شود.

نائینیان گفت: المپیاد «میدان پویا» از ابتدای تابستان آغاز شده و تا پایان مهرماه و همزمان با هفته تربیت بدنی ادامه خواهد داشت.

وی شناسایی استعدادهای برتر را از اهداف مهم این رویداد عنوان کرد و افزود: دانش‌آموزان مستعد در جریان مسابقات شناسایی و برای حضور در رقابت‌های استانی و کشوری آماده می‌شوند.

معاون مدیرکل آموزش و پرورش استان تهران با تأکید بر نقش ورزش در سلامت دانش‌آموزان اظهار کرد: برخورداری از سلامت جسمی و روحی، زمینه موفقیت تحصیلی را افزایش می‌دهد و حضور دانش‌آموزان در محیط‌های ورزشی سالم می‌تواند در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشد.

نائینیان همچنین از مشارکت بیش از ۲ هزار مربی و عامل اجرایی در این المپیاد خبر داد و گفت: فعالیت‌ها با نظارت و در محیطی ایمن برگزار می‌شود تا خانواده‌ها با اطمینان بیشتری فرزندان خود را در این برنامه‌ها مشارکت دهند.

وی افزود: در کنار برنامه‌های ورزشی، فعالیت‌های فرهنگی، هنری و قرآنی نیز در فصل تابستان در مدارس و مجموعه‌های آموزش و پرورش شهرستان دنبال شده است.

مدیر آموزش و پرورش ورامین خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان این شهرستان در سال تحصیلی گذشته موفق به کسب رتبه‌های مختلف در مسابقات ورزشی، فرهنگی و هنری در سطوح استانی، کشوری و بین‌المللی شدند و از دانش‌آموزان برتر در جشن «ستارگان» تقدیر خواهد شد.

نائینیان در پایان با قدردانی از خانواده‌ها و عوامل برگزاری این رویداد گفت: استمرار فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان نیازمند همراهی خانواده‌هاست و والدین باید زمینه حضور فرزندان خود در فعالیت‌های ورزشی را در طول سال فراهم کنند.