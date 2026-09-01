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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲

۵ هزار دانش‌آموز ورامینی در ۵۷ رویداد ورزشی رقابت می‌کنند

۵ هزار دانش‌آموز ورامینی در ۵۷ رویداد ورزشی رقابت می‌کنند

ورامین- معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش ورامین از حضور بیش از ۵ هزار دانش‌آموز این شهرستان در سومین دوره المپیاد تابستانی «میدان پویا» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌محمد نائینیان، صبح سه‌شنبه، در حاشیه افتتاحیه سومین دوره المپیاد تابستانی ورزشی دانش‌آموزان ورامین اظهار کرد: این المپیاد با هدف ایجاد نشاط اجتماعی، استعدادیابی ورزشی و تقویت تربیت زیستی و بدنی دانش‌آموزان برگزار می‌شود.

وی افزود: بیش از ۵ هزار دانش‌آموز در قالب ۵۷ رویداد و در ۲۱ رشته ورزشی ویژه دختران و پسران با یکدیگر رقابت می‌کنند.

مدیر آموزش و پرورش ورامین ادامه داد: این دانش‌آموزان به نمایندگی از جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفری دانش‌آموزان شهرستان در این رقابت‌ها حضور دارند و مسابقات در سالن‌های ورزشی آموزش و پرورش و اداره ورزش و جوانان برگزار می‌شود.

نائینیان گفت: المپیاد «میدان پویا» از ابتدای تابستان آغاز شده و تا پایان مهرماه و همزمان با هفته تربیت بدنی ادامه خواهد داشت.

وی شناسایی استعدادهای برتر را از اهداف مهم این رویداد عنوان کرد و افزود: دانش‌آموزان مستعد در جریان مسابقات شناسایی و برای حضور در رقابت‌های استانی و کشوری آماده می‌شوند.

معاون مدیرکل آموزش و پرورش استان تهران با تأکید بر نقش ورزش در سلامت دانش‌آموزان اظهار کرد: برخورداری از سلامت جسمی و روحی، زمینه موفقیت تحصیلی را افزایش می‌دهد و حضور دانش‌آموزان در محیط‌های ورزشی سالم می‌تواند در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشد.

نائینیان همچنین از مشارکت بیش از ۲ هزار مربی و عامل اجرایی در این المپیاد خبر داد و گفت: فعالیت‌ها با نظارت و در محیطی ایمن برگزار می‌شود تا خانواده‌ها با اطمینان بیشتری فرزندان خود را در این برنامه‌ها مشارکت دهند.

وی افزود: در کنار برنامه‌های ورزشی، فعالیت‌های فرهنگی، هنری و قرآنی نیز در فصل تابستان در مدارس و مجموعه‌های آموزش و پرورش شهرستان دنبال شده است.

مدیر آموزش و پرورش ورامین خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان این شهرستان در سال تحصیلی گذشته موفق به کسب رتبه‌های مختلف در مسابقات ورزشی، فرهنگی و هنری در سطوح استانی، کشوری و بین‌المللی شدند و از دانش‌آموزان برتر در جشن «ستارگان» تقدیر خواهد شد.

نائینیان در پایان با قدردانی از خانواده‌ها و عوامل برگزاری این رویداد گفت: استمرار فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان نیازمند همراهی خانواده‌هاست و والدین باید زمینه حضور فرزندان خود در فعالیت‌های ورزشی را در طول سال فراهم کنند.

کد مطلب 6934000

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