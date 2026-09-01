به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری خود با تبریک میلاد پیامبر اسلام (ص) و امام صادق علیهالسلام، با با اشاره به هفته دولت اظهار کرد: در هفته دولت میزبان خانوادههای شهدای دولت بودیم؛ از شهدای هفتم تیر تا شهدای انفجار دفتر حزب و شهدای نخستوزیری سابق که در واقع خانواده شهید رجایی و خانواده شهید باهنر بودند. این سنتی است که کمک میکند بدانیم وامدار کدام عزیزان هستیم.
ساخت ۶۴۱۴ کلاس درس در طول دوسال
مهاجرانی در گزارش عملکرد دو ساله دولت، بیان کرد: ۶۴۱۴ کلاس درس در طول این دو سال، با همت همه ارکان آموزشی کشور، تقدیم مردم عزیزمان شده است که در این میان، من جا دارد به صورت ویژه نام ببرم از خیرین مدرسهساز کشور که مشارکت آنها بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان شده است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۵، تأکید بکنم برای اینکه آموزش هوش مصنوعی به بیش از چهار میلیون نفر از دانشآموزان گسترش پیدا کرد و کلاسهای هوشمند هم ۵۰۰۰ کلاس آمادهسازی شد و همینطور در مورد استانداردسازی سامانههای سرمایشی و گرمایشی که یکی از موضوعات مورد مطالبه هم خانوادهها و هم، به هر حال، به نوعی از ارکان آسایش آموزشی است، که ۲۴ کلاس درس به این امور مجهز شدند.
کاهش فلرسوزی از دستاوردهای دولت است
سخنگوی دولت گفت: در حوزه انرژی یکی از موضوعاتی که بهشدت مورد مطالبه فعالین محیط زیست است، موضوع کاهش فلرسوزیهاست که جزو دستاوردهای دولت محسوب میشود و طبیعتاً برای اینکه ما آلودگیهای کمتری داشته باشیم، لازم است که بتوانیم جایگزین بکنیم سوختهای کمآلایندهتر را با سوختهای بنزینی و لذا مصرف گاز، مصرف گاز در واقع سیانجی که البته کاهش داشته در طول سالهای گذشته، به جهت عدم جذابیت اقتصادی، افزایش پیدا بکند. از ۲۳ میلیون مترمکعب در ۱۴۰۱ به ۱۶ میلیون مترمکعب رسیده است.
مهاجرانی ادامه داد: از برنامه های دولت اصلاح صنعت خودرو است ، لذا در راستای تولید خودروهای کم مصرف و پاک و افزایش بهرهوری مصرف دولت برنامه جدی دارد ، همین طور دولت نکته دیگر اینکه ۴۳ درصد برای حمل و نقل عمومی برنامه از مردم از کارت سوخت شخصی خودشان استفاده داشته و روی آن کار می کند.
۴۳ درصد دارندگان خودرو از کارت های سوخت شخصی استفاده می کنند
مهاجرانی با بیان آنکه ۴۳ درصد دارندگان خودرو از کارت های سوخت شخصی استفاده می کنند ، عنوان کرد: در مورد انرژی برق خورشیدی باید گفت که تا پایان تابستان از مرز ۷۰۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی خواهیم گذاشت، ضمنا تا پایان سال از ۱۲ هزار مگاوات عبور میکنیم و الان هم که دارم صحبت میکنم، از مرز ۶ هزار مگاوات انرژی خورشیدی عبور کرده ایم . همچنین باید گفت ظرفیت تولید انرژی ما در کشور ۱۰۲ هزار مگاوات است که با بهسازی و تلاشی که فرزندان این مرز و بوم در وزارت نیرو انجام دادند، حاصل شده است.
وی در رابطه با بهداشت و درمان عنوان کرد : در موضوع پزشک خانواده با توجه به اینکه میتواند کمک به عدالت بهداشت و درمان و کاهش هزینههای درمان در سبد خانوار داشته باشد دولت جدی است. در بیش از ۱۰۰ کشور دنیا طرح پزشک خانواده در حال اجراست و در ایران هم در بیش از ۶۴ شهر در حال انجام است و یک نظام سهسطحی درمان طراحی شده است؛ نظامی که اول، پیشگیری، مراقبت اولیه و تشخیص ابتدایی را در پزشک خانواده انجام میدهد؛ سطح بعدی، سطح خدمات تخصصی، آزمایشگاه و تصویربرداری است و در سطح سوم، تهیه فوقتخصصی و بستری است که طراحی شده است.
سخنگوی دولت گفت: همینطور تهیه اطلس سلامت محلمحوری که در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رویکرد محلمحوری که مورد مطالبه آقای رئیسجمهور است، انجام شده است.
وی ادامه داد: اما در محور عدالت اقتصادی و معیشت عرض بکنم که اولین اولویت دولت این هست که بتواند اشتغال را حفظ بکند، اشتغال پایدار را حفظ بکند. همان طور که از قبل هم میدانستیم، تحریمهای اقتصادی که بر مردم وضع میشود، اینگونه نیست که بر دولت اثر نداشته باشد . این تحریمها دقیقاً بر مردم وضع میشود و لذا فشارش را از قبل هم آغاز کرده بوده و همچنان شاهد ادامه این فشارها هستیم، اما علیرغم همه اینها، دولت دارد کار خودش را انجام میدهد و بهخصوص برای افرادی که دچار معلولیت هستند و یا تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند، ۱۱۸ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.
تلاش دولت برای تکمیل پروژههای کریدوری
مهاجرانی اظهار کرد: در مورد حملونقلهای زیرساختی یا اصطلاحاً کریدوری که به توسعه مناطق کمک میکند، ما شاهد بودیم که مسیر آستارا، کریدور شمال به جنوب، در حال فعال شدن است. ۲۹۰ کیلومتر عملیات ریلگذاری در پروژههای ریلی در حال انجام است. راهآهن چابهار به زاهدان که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت داشته است، در عین حال راهآهن شلمچه به بصره را داریم که جزء محورهای کریدوری شرق به غرب و شمال به جنوبی کشور هستند و کمک میکنند که از موقعیت جغرافیایی بینظیرمان که موقعیت قرار گرفتن در چهارراه جغرافیا است، بتوانیم به خوبی بهرهبرداری بکنیم.
وی افزود: همینطور ۴۵۷۹ کیلومتر راه جدید کشیده شده است .در عین حال افتتاح مسیر قطار اردبیل ـ میانه، اتصال ریلی هرمز به قفقاز را داریم ؛ اینها جزو موضوعات جدی است که انجام شده است. علاوه بر این، در حوزه مسکن، برای زمین، برای خانهسازی ۳۶ هزار هکتار زمین جدید برای خانهسازی در نظر گرفته شده و ۵۴ هزار واحد که از جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه آسیب دیده بودند و همینطور جنگهای سال ۱۴۰۴، توسط بنیاد مسکن بهسازی شده است.
سخنگوی دولت گفت: یکی از کارهایی که دولت در طول این دو سال انجام داد، موضوع تفویض اختیار به استانداران بود. استانهای مختلف بنا به اقتضائاتشان ابتکارات بسیار خوبی را داشتند و طبیعتاً این تفویض اختیار سبب شد که ما شاهد کاهش زمان تصمیمگیری، تناسب تصمیم با شرایط محلی، فعال شدن ظرفیتهای محلی، کاهش هزینههای هماهنگی اداری و افزایش پاسخگویی مدیران باشیم.
۴۰۰همت برای بازسازی بنگاههای کوچک آسیبدیده از جنگ پیشبینی شده است
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با برنامه و سازو کار دولت در حمایت ۴۰ همتی از بنگاه های متوسط و کوچک آسیب دیده از جنگ، اظهار کرد: با توجه به اهمیت اشتغال و حفظ جریان پایدار صنعت، ۷۰۰ همت در جریان اصلاحات اقتصادی آذرماه برای صنایع بزرگ پیشبینی شد و یک ۴۰۰ همت نیز هم برای بنگاههای کوچکتر که اخیراً راجع به آن صحبت شده است. طبیعتاً بانک مرکزی با هماهنگی بانکهای زیرمجموعه، متولی انجام کار خواهند بود و کمک میکنند که جریان تولید ما همچنان پابرجا بماند.
وی با بیان اینکه جزئیات اجرای این طرحها توسط وزارت صنعت معدن تجارت اطلاع رسانی خواهد شد، افزود: من تأکید بکنم که در کنار اینکه بسیاری از مردم میگفتند در ایام جنگ کالاهای اساسی کم نبود و این به خاطر تداوم تولید بود و تلاش و همکاری خیلی ها از جمله بخش خصوصی و رانندگان کامیونها در انتقال کالاها بود، لذا دولت هم قدر این عزیزان را میداند و سپاسگزارشان است و هم اینکه دولت با این تمهیدات کمک میکند که به اندازه کافی جریان نقدی و نقدینگی تولید کنندگان برقرار باشد و کسبوکارها ماندگاری داشته باشند.
کوچک کردن دستگاههای اجرایی دشوار اما در حال انجام است
مهاجرانی در رابطه با کوچک کردن دولت، اظهار کرد: در سازمان امور اداری و استخدامی، کوچک کردن بدنه دستگاههای اجرایی کار دشواری است اما در حال انجام است. این موضوع در جلسه هیئت دولت مطرح شد و سازمان برنامه و سازمان امور اداری و استخدامی، برنامه مورد نظر را آماده میکنند تا انشاءالله در جلسه هیئت دولت به تصویب برسد و جزئیات آن پس از تصویب بهطور کامل اطلاعرسانی خواهد شد.
وی افزود: بهرهورتر کردن فضاهای اداری، هم دستور آقای رئیسجمهور و هم مطالبه مردم است که انشاءالله انجام خواهد شد.
مهاجرانی در مورد مطالبات بازنشستگان، اظهار کرد: در مورد بازنشستگان عرض بکنم که طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرداخت معوقات از دیروز برای فروردینماه آغاز شده است و طبیعتاً دولت به دنبال این است که بتواند حداقل بدهی را نسبت به این قشر بازنشسته داشته باشد و امیدوار هستیم که هرچه زودتر همه معوقات این عزیزان پرداخت شود.
عفو ۲۵۰۰زندانی با موافقت رهبر انقلاب
مهاجرانی گفت : لازم است از مقام معظم رهبری جهت موافقت خود با عفو ۲۵۰۰ نفر از افرادی که زندانی بودند، اعلام فرمودند و این افراد مشمول عفو شدند، تشکر کنم .
وی در خصوص دانشگاه ها خاطر نشان کرد : همانگونه که رسانه رکن چهارم دموکراسی است، قانون اساسی رکن اول آن است. ما دانشگاهها را بهعنوان مکانی برای نقد، گفتوگو و شنیدن صدا میدانیم و معتقد هستیم که باید با حفظ استقلال دانشگاهها، زمینه آرامش و اعتماد را فراهم کنیم تا دانشگاهها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
سخنگوی دولت گفت: طبیعتاً قانون مکلف است موضوعاتی را که بهعنوان تقلب میشناسد، پیگیری کند. امیدوار هستیم با آغاز سال تحصیلی و با همراهی و گفتوگویی که در دانشگاهها در جریان است، سال تحصیلی خوبی، بهخصوص برای دانشجویان جدیدالورود، شاهد باشیم.
مهاجرانی در رابطه با تامین معیشت مردم در شرایط جنگ و محاصره ، اظهار کرد: همانگونه که میدانیم، ما در یک جنگ ترکیبی هستیم که بخشی از آن جنگ رسانهای، بخشی جنگ اقتصادی و بخشی جنگ نظامی است و در طول این مدت، هر سه را شاهد بودهایم. در حال حاضر نیز بهشدت شاهد جنگ اقتصادی هستیم.
وی افزود: دولت یک برنامه هفتمحوری آماده کرده که برای دو محور مشخص دنبال میشود؛ یک محور حفظ اشتغال پایدار و محور دیگر معیشت است که با کنترل تورم دنبال میشود. این به معنای نداشتن افزایش قیمت نیست، بلکه به معنای کاهش شیب افزایش قیمتهاست. وقتی گفته میشود تورم کاهش پیدا کرده، به این معنا نیست که قیمتها افزایش نمییابند، بلکه شدت افزایش آنها کاهش پیدا میکند.
سخنگوی دولت گفت: برای حفظ اشتغال، استفاده از همه ظرفیتها، از جمله ظرفیت نظام بانکی، اوراق گواهی نفت، طرح افراد، که یک طرح ملی برای افراد سراسر جامعه است، و اوراق بدهی، کمک میکند جریان اشتغال پایدار بماند. یک چرخه میان بیکاری و افزایش فشار اقتصادی وجود دارد و هدف دشمن نیز تکمیل همین چرخه است؛ لذا تلاش ما این است که اجازه ندهیم این هدف محقق شود.
مهاجرانی عنوان کرد: در محور اشتغال و معیشت، برنامههای دولت در حال اجراست و همه ظرفیتهای کشور، از جمله ظرفیتهای بانکی، پای کار هستند.
درگیر یک جنگ ترکیبی تمامعیار هستیم
مهاجرانی در ادامه در پاسخ به برخی لفاظی های دشمن ، اظهار کرد: ما درگیر یک جنگ ترکیبی تمامعیار شامل جنگ نظامی، اقتصادی و رسانهای هستیم و آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم، بهویژه جنگ رسانهای است.
وی با اشاره به رییس مجلس شورای اسلامی افزود: آقای دکتر قالیباف مرد جنگ است و جنگ را بهخوبی میفهمد و بهعنوان کسی که در زمان جنگ فرمانده بوده، بهخوبی میداند مقاومت به چه معناست. این ملت همان ملتی است که گفت: «ما خاک میخوریم، ولی خاک نمیدهیم.»
سخنگوی دولت گفت: همه دنیا بدانند که این بازیهای رسانهای و تلاش برای ایجاد شکاف میان سران جمهوری اسلامی، یقیناً مخدوش و باطل است. مسعود پزشکیان از دیار ستارخان و باقرخان است و این بازیها کهنه است.
مهاجرانی عنوان کرد: همه ما پیرو منافع ملی خود هستیم و با برنامهریزی دقیق، اقدامی را انجام میدهیم که به نفع منافع ملی و مردم ما باشد. دنیا در طول این چند ماه بهخوبی معنای ایستادگی را دیده و شاهد بوده است که چگونه با هماهنگی موجود، توانستیم در شرایط جنگی رضایتمندی قابل توجهی برای مردم ایجاد کنیم.
سخنگوی دولت در رابطه با صرفهجویی دولت در نهادهای زیر مجموعه خود در بخش انرژی، گفت : دولت در حوزههای مختلف، صرفهجویی را از خود آغاز کرده است؛ جلوگیری از اسراف در برگزاری مراسم مختلف را داشته است تا صرفهجویی در مصرف بنزین و انرژی.
وی افزود: دستورالعملهای صرفهجویی در مصرف انرژی توسط دستگاههای دولتی ابلاغ شده و پیگیریهای منظمی در حوزههای مختلف صورت میگیرد. لذا حداقل صرفهجویی ۳ درصدی در حوزه انرژی برای همه دستگاههای دولتی کاملاً متصور است و برخی دستگاهها این میزان را تا ۱۰ درصد رساندهاند.
سخنگوی دولت گفت: در نهاد ریاستجمهوری نیز به نظر میرسد مصداق ۱۰ درصد صرفهجویی وجود داشته باشد؛ البته عدد دقیق آن را باید بررسی و اعلام کنم. در همه حوزهها، از جمله حوزه انرژی، تلاشهای دولت برای صرفهجویی کاملاً واضح است.
۸۵ درصد از مواد کالاهای اساسی که ما در کشور تولید میکنیم
سخنگوی دولت در خصوص اینکه در شرایط جنگ و محاصره احتمال سهمیهبندی مواد غذایی وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: ۸۵ درصد از مواد کالاهای اساسی که ما در کشور تولید میکنیم لذا از این منظر مشکلی نداریم. از سویی ذخیره استراتژیک کشور نیز ذخیره قابل توجهی است و از این نظر مشکلی نداریم که بخواهیم به سمت سهمیهبندی حرکت بکنیم.
مهاجرانی در رابطه با ایستادگی ملت ایران در طول شش ماه گذشته، اظهار کرد: بهترین پاسخ را مردم ما میدهند؛ مردمی که واقعاً ۱۸۰ و چند شب در خیابانها ایستادند، کسبوکارهایی که آسیب دیدند، اما همچنان ایستادند و بخش خصوصی که همچنان ایستاده است. علت اظهارات ضدونقیض این فرد نیز این است که تمدن ایران را نمیشناسد و تاریخ نخوانده است تا ببیند این تمدن چگونه محکم ایستاده و ریشههای آن در عمق تاریخ، بهعنوان تمدنی چند هزار ساله، چگونه با تهدیدهایی که مردم را آزار میدهد، از بین نخواهد رفت.
وی افزود: تأکید میکنم که رویکرد ما نسبت به آمریکا، رویکرد عمل متقابل خواهد بود. در مورد تهدیدهای آنها باید گفت که این موارد قبلاً آزموده شده و همه را آزمودهاند و دیدیم که چگونه با تحریمهایی که علیه مردم ما وضع کردند، طبق مقالهای که در مجله ای خارجی چاپ شد، بیش از ۵۰۰ هزار نفر از ایرانیان در اثر تحریمهایی که ناشی از تحریمهای دارویی بود، جان خودشان را از دست دادند که اغلبشان نیز کودکان و سالمندان بودند.
مهاجرانی با اشاره به لزوم عدم فشار مضاعف اقتصادی به مردم، اظهار کرد: معتقد هستیم زمانی میتوان قیمتها را واقعی کرد که درآمد مردم نیز واقعی باشد؛ لذا دولت برنامهای برای وارد کردن فشار مضاعف و غیرمعمول بر اقتصاد خانوار و واقعی کردن قیمتها ندارد، زیرا واقف هستیم درآمدها نیز واقعی نیستند.
وی در پایان این نشست در سخنانی تکمیل در رابطه با افزایش مصرف CNG، اظهار داشت : وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید خودروهای کممصرف و خودروهایی را وارد و در داخل مونتاژ میشوند، دنبال میکند. همچنین ظرفیت مصرف CNG کشور بالاتر است و حدود ۳ میلیارد دلار در این زمینه سرمایهگذاری شده و ظرفیت عرضه سوخت CNG بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. خدمات دوگانهسوز کردن خودروها نیز بهصورت رایگان انجام میشود.
سخنگوی دولت گفت: ظرفیت CNG بهعنوان سوخت به ۱۱ درصد رسیده است؛ بنابراین لازم است میزان خودروهای نو و دوگانهسوز افزایش یابد. توسعه ایستگاههای LPG، متنوعسازی سبد سوخت و حمایت تعرفهای از خودروهای برقی و هیبریدی نیز از برنامههای جدی دولت است.
تسریع در اسقاط خودروها نیز در دستور کار قرار دارد
مهاجرانی در خصوص لزوم تسریع در اسقاط خودروهای فرسوده، عنوان کرد: تسریع در اسقاط خودروها نیز در دستور کار قرار دارد. خودروهای سواری با بیش از ۲۰ سال، وانتها با بیش از ۱۵ سال و کامیونها با بیش از ۵۰ سال، مشمول اسقاط اجباری میشوند و باید به سامانه اسقاط مراجعه کنند. در غیر این صورت، کارت سوخت آنها با قیمتهای ۱۵۰۰ و ۳ هزار تومان غیرفعال میشود و باید با قیمت ۵۰۰۰ تومان سوخت دریافت کنند.
وی در پایان بیان کرد: ناوگان حملونقل سنگین کشور میانگین عمر بالایی دارد و نوسازی آن موجب کاهش مصرف سوخت و خطرات ناشی از فرسودگی خواهد شد. در حوزه خودروهای سنگین و حملونقل عمومی، از جمله اتوبوس، با کمبودهایی مواجه هستیم.
نظر شما