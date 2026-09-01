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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۳

دغدغه‌های پزشکان خانواده فارس در مسیر مراجع ذی‌ربط پیگیری می‌شود

دغدغه‌های پزشکان خانواده فارس در مسیر مراجع ذی‌ربط پیگیری می‌شود

شیراز-مشاور عالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر پیگیری دغدغه‌های پزشکان خانواده شهری فارس گفت: دانشگاه با تعامل بیمه‌ها و مراجع ذی‌ربط برای رفع مشکلات این گروه تلاش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش عزیزی صبح سه شنبه در نشست با جمعی از پزشکان خانواده شهری استان فارس، با قدردانی از تلاش‌ها و همراهی این گروه از جامعه پزشکی طی حدود ۱۴ سال اجرای برنامه پزشک خانواده در فارس، گفت: پزشکان خانواده در این سال‌ها نقش مهمی در ارائه خدمات سلامت به مردم و پیشبرد اهداف این برنامه در استان داشته‌اند.

وی با بیان اینکه برنامه پزشک خانواده یکی از برنامه‌های مهم نظام سلامت در استان فارس است، افزود: استمرار مطلوب این برنامه در کنار توجه به مسائل و دغدغه‌های پزشکان خانواده، نیازمند تعامل و همراهی همه مجموعه‌های مرتبط است.

پیگیری مطالبات پزشکان خانواده از مسیر قانونی

مشاور عالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر پیگیری مسائل مطرح‌شده از سوی پزشکان خانواده گفت: دانشگاه در چارچوب وظایف و اختیارات خود، پیگیر این مسائل خواهد بود و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود و تعامل با سازمان‌های بیمه‌گر و سایر مراجع مرتبط، برای رفع دغدغه‌ها و تسهیل امور پزشکان خانواده گام برداریم.

عزیزی ادامه داد: بخشی از مسائل مطرح‌شده نیازمند تصمیم و اقدام سازمان‌های بیمه‌گر و مراجع ذی‌ربط است و دانشگاه نیز با رویکردی حمایتی، این موضوعات را از مسیرهای مربوطه پیگیری خواهد کرد.

وی بر تداوم گفت‌وگو و تعامل با پزشکان خانواده تأکید کرد و افزود: طرح مسائل و دغدغه‌ها از سوی پزشکان خانواده و پیگیری آن‌ها از مسیرهای قانونی و مراجع مسئول، می‌تواند به رفع مشکلات و تقویت روند اجرای برنامه پزشک خانواده کمک کند.

کد مطلب 6933996

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