به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش عزیزی صبح سه شنبه در نشست با جمعی از پزشکان خانواده شهری استان فارس، با قدردانی از تلاشها و همراهی این گروه از جامعه پزشکی طی حدود ۱۴ سال اجرای برنامه پزشک خانواده در فارس، گفت: پزشکان خانواده در این سالها نقش مهمی در ارائه خدمات سلامت به مردم و پیشبرد اهداف این برنامه در استان داشتهاند.
وی با بیان اینکه برنامه پزشک خانواده یکی از برنامههای مهم نظام سلامت در استان فارس است، افزود: استمرار مطلوب این برنامه در کنار توجه به مسائل و دغدغههای پزشکان خانواده، نیازمند تعامل و همراهی همه مجموعههای مرتبط است.
پیگیری مطالبات پزشکان خانواده از مسیر قانونی
مشاور عالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر پیگیری مسائل مطرحشده از سوی پزشکان خانواده گفت: دانشگاه در چارچوب وظایف و اختیارات خود، پیگیر این مسائل خواهد بود و تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیتهای موجود و تعامل با سازمانهای بیمهگر و سایر مراجع مرتبط، برای رفع دغدغهها و تسهیل امور پزشکان خانواده گام برداریم.
عزیزی ادامه داد: بخشی از مسائل مطرحشده نیازمند تصمیم و اقدام سازمانهای بیمهگر و مراجع ذیربط است و دانشگاه نیز با رویکردی حمایتی، این موضوعات را از مسیرهای مربوطه پیگیری خواهد کرد.
وی بر تداوم گفتوگو و تعامل با پزشکان خانواده تأکید کرد و افزود: طرح مسائل و دغدغهها از سوی پزشکان خانواده و پیگیری آنها از مسیرهای قانونی و مراجع مسئول، میتواند به رفع مشکلات و تقویت روند اجرای برنامه پزشک خانواده کمک کند.
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