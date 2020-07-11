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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۲۰

پایان تدوین «چپ، راست»/ صداگذاری و موسیقی به نیمه رسید

پایان تدوین «چپ، راست»/ صداگذاری و موسیقی به نیمه رسید

فیلم‌سینمایی «چپ، راست» به کارگردانی حامد محمدی مراحل فنی را پشت سر می‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم‌سینمایی «چپ، راست» به کارگردانی حامد محمدی و تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی، مراحل فنی را پشت سر می‌گذارد.

تدوین «چپ، راست» که به موازات فیلمبرداری آن، توسط میثم مولایی آغاز شده بود، به پایان رسیده و به تازگی حسین ابوالصدق کار صداگذاری این اثر را پیش گرفته‌است.

موسیقی «چپ، راست» را امیر توسلی می‌سازد و با اتمام مراحل ساخت موسیقی و صداگذاری، ظرف چند هفته آینده فیلم آماده نمایش می‌شود.

در «چپ، راست» رامبد جوان، پیمان قاسمخانی، ویشکا آسایش، سارا بهرامی، سروش صحت، ستاره اسکندری، مونا فرجاد، تینو صالحی و محمدرضا مالکی ایفای نقش می‌کنند.

دیگر عوامل این فیلم‌سینمایی عبارتند از مدیر فیلمبرداری: مرتضی هدایی، طراح‌صحنه و لباس، سیامک احصایی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: پوپک مظفری، مدیرتولید: مجید کریمی، طراح گریم، عظیم فراین، عکاس: محمدمهدی دلخواسته، مشاور رسانه: ملیکا راد.

کد مطلب 4971096
زهرا منصوری

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