پایان تدوین «چپ، راست»/ صداگذاری و موسیقی به نیمه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم‌سینمایی «چپ، راست» به کارگردانی حامد محمدی و تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی، مراحل فنی را پشت سر می‌گذارد.

تدوین «چپ، راست» که به موازات فیلمبرداری آن، توسط میثم مولایی آغاز شده بود، به پایان رسیده و به تازگی حسین ابوالصدق کار صداگذاری این اثر را پیش گرفته‌است.

موسیقی «چپ، راست» را امیر توسلی می‌سازد و با اتمام مراحل ساخت موسیقی و صداگذاری، ظرف چند هفته آینده فیلم آماده نمایش می‌شود.

در «چپ، راست» رامبد جوان، پیمان قاسمخانی، ویشکا آسایش، سارا بهرامی، سروش صحت، ستاره اسکندری، مونا فرجاد، تینو صالحی و محمدرضا مالکی ایفای نقش می‌کنند.

دیگر عوامل این فیلم‌سینمایی عبارتند از مدیر فیلمبرداری: مرتضی هدایی، طراح‌صحنه و لباس، سیامک احصایی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: پوپک مظفری، مدیرتولید: مجید کریمی، طراح گریم، عظیم فراین، عکاس: محمدمهدی دلخواسته، مشاور رسانه: ملیکا راد.