فرزاد افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال جاری ۱۳ پروژه پیشنهادی با اعتبار ۲۰۶ هزار میلیون ریال و میزان تسهیلات مورد نیاز ۸۱۰ هزار میلیون ریال در سطح استان کرمانشاه برنامه ریزی شده است.

وی افزود: در این راستا می‌توان به پروژه تکمیل زیرساخت فاز دوم مجتمع پرورش ماهی در شهرستان قصرشیرین با ۲۲۰ نفر اشتغالزایی، پروژه تکمیل برق رسانی به مجتمع بزرگ پرورش ماهی ریجاب دالاهو با ۶۰۰ نفر اشتغالزایی و پروژه تجهیز زیربنای مجتمع پرورش ماهی در شهرستان پاوه با ۶۰ نفر اشتغالزایی اشاره کرد.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه تصریح کرد: تکمیل زیرساخت مجتمع پرورش ماهی در شهرستان کنگاور با ۱۰ مورد اشتغالزایی، پرورش ماهی در قفس در سد زمکان با ۲۰ نفر اشتغالزایی، پرورش ماهی در قفس در سد شرفشاه سنقر با ۱۵ نفر اشتغالزایی و احداث مجتمع پرورش آبزیان با ده نفر اشتغالزایی از دیگر پروژه‌های پیشنهادی امسال است.

افضلی از توسعه پرورش ماهی در قفس در شهرستان قصرشیرین با ۲۰ نفر اشتغالزایی، توسعه پرورش ماهی در قفس در سد جامیشان سنقر با ۱۵ نفر اشتغالزایی و توسعه پرورش ماهی در اراضی سدهای مخزنی غیر شرب در قالب طرح مطالعاتی شهرستان دالاهو و سنقر با ۶۵ نفر اشتغالزایی از دیگر پروژه‌های پیشنهادی امسال است.

این مسئول عنوان کرد: همچنین پروژه احداث پایانه صادراتی در قالب سکوی صادرات آبزیان در بازارچه پرویزخان قصرشیرین با ۳۰ نفر اشتغالزایی یکی دیگر از پروژه‌های پیشنهادی است که این پروژه در سال جاری اجرایی نخواهد شد.

وی گفت: پس از تخصیص اعتبار شماری از این پروژه‌ها به مرحله اجرا در می‌آید.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه میزان تولید آبزیان استان کرمانشاه در سال گذشته را ۲۱ هزار و ۵۱۰ تن اعلام و عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال این میزان به بیش از ۲۴ هزار تن برسد.

این مسئول ادامه داد: در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود ۵ هزار و ۵۰۰ تن ماهی گرمابی و ۱۳ هزار و ۸۴۵ تن ماهی سردابی تولید شود همچنین میزان تولید در آب‌های طبیعی و نیمه طبیعی به ۲ هزار و ۵۰۰ تن برسد.

افضلی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال میزان تولید پرورش ماهی در قفس به یک‌هزار و ۵۰۰ تن، پرورش ماهیان خاویاری به ۷۰ تن، ماهیان زینتی به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه و میگوی آب شیرین به ۳۰۰ تن برسد.

وی بیان کرد: سرانه مصرف ماهی در استان کرمانشاه ۹ کیلو و ۵۰۰ گرم است و پیش‌بینی می‌شود امسال نیز همین سرانه مصرف ماهی در استان کرمانشاه ثبت شود.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه افزود: میانگین سرانه مصرف ماهی در کشور ۱۲ کیلوگرم است که با توجه به غیرساحلی بودن کرمانشاه و فرهنگ مصرف ماهی در غرب کشور، از میانگین مصرف ماهی در کشور پایین‌تر هستیم.