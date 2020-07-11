به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، چین اعلام کرده که با پایان گرفتن بیماری کرونا در کشورش قصد دارد «سومین نمایشگاه بینالمللی واردات» را برگزار کند. اتفاقی که در دوره قبلی توانست ۳ هزار شرکت از ۱۵۰ کشور را دور هم جمع کند. ایران هم در دوره دوم آن با ۱۵ شرکت در این نمایشگاه حضور داشت. امسال هم با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانشبنیانهای ایرانی به سومین دوره این نمایشگاه میروند.
نمایشگاه واردات شانگهای یکی از نمایشگاههای مهم و بزرگ جهان است که میتواند فرصت مناسبی برای عرضه و معرفی کالاها و محصولات ایرانساخت باشد. نمایشگاهی که فضایی برای دانشبنیانهای ایرانی است تا با حضور در آن، زیانهای اقتصادی خود را جبران کنند.
این دانشبنیانها میتوانند با حمایت مرکز تعاملات بینالمللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی به کشور چین بروند و با حضور در سومین نمایشگاه بینالمللی واردات این کشور در نشستهای رودررو با شرکتهای متناظر هم شرکت کنند.
دانشبنیانها تا پایان تیرماه برای ثبتنام فرصت دارند.
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