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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۴۱

دانش‌بنیان‌های ایرانی به نمایشگاه واردات چین می‌روند

دانش‌بنیان‌های ایرانی به نمایشگاه واردات چین می‌روند

معاونت علمی و فناوری اعلام کرد از حضور شرکتهای دانش بنیان در نمایشگاه بین المللی واردات چین بعد از کرونا حمایت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، چین اعلام کرده که با پایان گرفتن بیماری کرونا در کشورش قصد دارد «سومین نمایشگاه بین‌المللی واردات» را برگزار کند. اتفاقی که در دوره قبلی توانست ۳ هزار شرکت از ۱۵۰ کشور را دور هم جمع کند. ایران هم در دوره دوم آن با ۱۵ شرکت در این نمایشگاه حضور داشت. امسال هم با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانش‌بنیان‌های ایرانی به سومین دوره این نمایشگاه می‌روند.

نمایشگاه واردات شانگهای یکی از نمایشگاه‌های مهم و بزرگ جهان است که می‌تواند فرصت مناسبی برای عرضه و معرفی کالاها و محصولات ایران‌ساخت باشد. نمایشگاهی که فضایی برای دانش‌بنیان‌های ایرانی است تا با حضور در آن، زیان‌های اقتصادی خود را جبران کنند.

این دانش‌بنیان‌ها می‌توانند با حمایت مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی به کشور چین بروند و با حضور در سومین نمایشگاه بین‌المللی واردات این کشور در نشست‌های رودررو با شرکت‌های متناظر هم شرکت کنند.

دانش‌بنیان‌ها تا پایان تیرماه برای ثبت‌نام فرصت دارند.

کد مطلب 4971108

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