محمدرضا فرجی مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش سازمان سینمایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد ۵ سامانه فروش بلیت سینما که از ابتدای تیرماه ذیل سامانه «سمفا» مشغول به فعالیت شده‌اند، گفت: ارزیابی قطعی درباره وضعیت فعالیت سامانه‌های فروش بلیت هنوز زود است، چون میل مردم فعلاً قابل پیش بینی نیست تا میزان استقبال از هر کدام برآورد شود. یعنی نمی‌دانیم که آیا این مخاطبان فعلی همان مخاطبان خاص سینما هستند یا نه؟ این موضوعات باید به مرور زمان بررسی و نسبت به انتظارات آسیب‌شناسی شوند.

وی تأکید کرد: سامانه‌های فعلی به لحاظ زیرساختی در حال حاضر هیچ مشکلی ندارند، اما با توجه به اینکه به یکباره فرآیند عرضه بلیت از یک سامانه فروش به ۵ سامانه افزایش پیدا کرده است، طبیعتاً روی میزان فروش آنها تاثیر گذاشته است.

فروش بلیت نیم‌بها برای همه ایام هفته قانونی است؟

این مدیر سازمان سینمایی درباره طرح تبلیغی یکی از سامانه‌های فروش، برای ارائه بلیت نیم بها در همه روزهای هفته حتی روزهای تعطیل هم توضیح داد: در فضای رقابتی هر سامانه فروشی می‌تواند بلیت‌های خود را ارزان‌تر بفروشد، البته مشروط بر اینکه رضایت تهیه‌کننده و سینماداران را جلب کرده باشد. به هر حال این یکی از ابزارهای رقابت است ولی اینکه بین سینمادار و تهیه‌کننده برای آن فیلمی که بلیتش با تخفیف ۵۰ درصدی ارایه می‌شود، چه گذشته، به خود مدیران این سامانه بر می‌گردد.

اگر سامانه‌ای بلیت تخفیف‌دار ارایه دهد اما رضایت تهیه‌کننده و سینمادار مربوطه را کسب نکرده بااشد، ذی‌نفعان می‌توانند مدعی باشند و خسارات وارده و مابه‌التفاوت را از فروشنده بگیرند وی افزود: صاحبان برخی از سامانه‌های دیگر عضو سمفا هم در این باره با بنده تماس گرفته و سوال کرده‌اند که آیا سامانه‌ای به صورت سرخود می‌تواند بلیت را ارزان کند؟ که پاسخ ما منفی بود. بر اساس نظام نامه صنفی نمایش در این باره باید رضایت تهیه‌کننده و سینماداران حاصل شود. اگر سامانه‌ای بلیت تخفیف‌دار ارایه دهد اما رضایت تهیه‌کننده و سینمادار مربوطه را کسب نکرده باشد، ذی‌نفعان می‌توانند مدعی باشند و خسارات وارده و مابه‌التفاوت را از فروشنده بگیرند. بنابراین قطعاً تفاهمی پیش آمده که سامانه فروش، بلیت تخفیف‌دار ارایه داده است.

مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش سازمان سینمایی بیان کرد: هرکدام از سامانه‌های فروش در صورتی که مایل به ارایه بلیت‌های تخفیف‌دار باشند، مشروط بر رضایت صاحب فیلم و سینماداران، مشکلی برای ارایه تخفیف ندارند چراکه نظام نامه به صورت صریح به این موضوع اشاره کرده است. اصلاً یکی از دلایل راه‌اندازی سمفا این است که قیمت بلیت‌ها شناور شود، سامانه‌ها تخفیف ویژه در مناسبت‌های مختلف ارایه بدهند و به همین ترتیب رقابت ایجاد شود. پیش از این به این صورت بود که این موضوع در شورای صنفی نمایش تصویب می‌شد و در برخی سینماهای خاص، قیمت بلیت شناور می‌شد اما حالا دیگر همه موضوعاتی که در شورای صنفی نمایش بررسی می‌شد، به دست سمفا رسیده، نظامنامه این بند را تعریف کرده و به سمفا اجازه این کار را داده است.

سامانه‌های ناموفق پس از ۶ ماه حذف می‌شوند

فرجی در ادامه درباره اینکه در طول چند هفته‌ای که از فعالیت سامانه‌های فروش می‌گذرد، به استناد گزارش آماری سازمان سینمایی ۲ سامانه فروش کمترین میزان فروش بلیت را داشته‌اند و به تعبیری سهمشان از گیشه فیلم‌ها نزدیک به صفر بوده است، هم توضیح داد: یکی از تعهدات سامانه‌های فروش این است که تا ۶ ماه پس از آغاز به کار باید ۱۰ درصد از سهم بازار را به دست بیاورند، اگر این اتفاق نیفتاد طبیعتاً پس از بررسی خدمات سمفا به آن سامانه می‌تواند قطع و عدم همکاری اعلام شود.

وی افزود: در این صورت ممکن است سامانه جدیدی به چرخه فروش اضافه شود و ممکن است این اتفاق هم نیفتد. در این میان مهم این است که سامانه فروشی که مسئولیت قبول کرده در این مدت ۶ ماهه فعالیت‌های خود را جدی بگیرد و تعدادی از مخاطبان را به دست بیاورد. بدیهی است که اگر ۱۰ درصد از سهم بازار را در بازه مشخص ۶ ماهه به دست نیاورد ادامه همکاری با آن سامانه‌ها از بین می‌رود. در این صورت کمیته نظارت می‌تواند تصمیم بگیرد که با فروشنده‌های قبلی ادامه بدهد یا وضعیت متقاضیان دیگر را بررسی و به ناوگان فروش اضافه کند. در واقع هیچ اجباری مبنی بر این وجود ندارد که اگر یک سامانه فروش از گردونه رقابت بیرون رفت، حتماً یکی دیگر جایگزینش شود.

مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش سازمان سینمایی در پایان درباره تصمیم‌گیری مجدد برای تعطیلی سینماها با توجه به اوج‌گیری مجدد شیوع کرونا هم توضیح داد: همه ما باید قبول کنیم که موج دوم کرونا از موج اول آن خطرناک‌تر است از سوی دیگر باید بپذیریم که جاهای دیگر خطرناک‌تر از سینما هستند. در سالن‌های سینما به صورت سختگیرانه‌ای پروتکل‌های بهداشتی رعایت می‌شود اگر این موضوع اثبات شود که با تعطیلی سینماها تعداد مبتلایان به کرونا کاهش پیدا می‌کند طبیعتاً ستاد ملی مقابله با کرونا در رابطه با تعطیلی سینما تصمیم‌گیری می‌کند.