سارق سابقه دار آرایشگاه های زنانه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود مالمیر در تشریح این خبر گفت: در پی اخبار واصله و مراجعه تعدادی از متصدیان آرایشگاههای زنانه به کلانتری که اعلام میکردند خانمی با مراجعه به آرایشگاههای زنانه و در زمان غفلت مشتریان و صاحبان آرایشگاهها تلفن همراه آنان را سرقت کرده است، بررسی موضوع در اختیار تیمی از مأموران کلانتری قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در تحقیقات میدانی تصویر واضحی از سارق به دست آمد، افزود: آموزشهای لازم به آرایشگاههای زنانه ارائه تا به محض مشاهده سارق موضوع را به کلانتری اطلاع رسانی کنند.
این مقام پلیسی ادامه داد: تحقیقات ادامه داشت تا اینکه ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه چهارشنبه ۱۸ تیرماه یکی از متصدیان آرایشگاه زنانه در تماس با کلانتری عنوان کرد، سارق خانم به آرایشگاه آنها مراجعه کرده است و خیلی زود تیمی از مأموران به محل اعزام شده و زن جوان را که پس از سرقت گوشی موبایل قصد خارج شدن از آرایشگاه را داشت در مسیر خروجی آرایشگاه زنانه دستگیر شد.
رئیس کلانتری ۱۵۰ تهرانسر عنوان کرد: تعدادی از شاکیان به کلانتری مراجعه و سارق آرایشگاههای زنانه را شناسایی کردند و این زن ۴۰ ساله که در زمینه سرقت از آرایشگاههای زنانه از مجرمان سابقه دار است در اعترافاتش به ۱۲ فقره سرقت از آرایشگاههای زنانه اعتراف کرد.
سرهنگ مالمیر گفت: این زن در اعترافاتش اظهار کرد، گوشیهای موبایل را به پسر ۲۸ سالهای فروخته است و در ادامه تحقیقات پلیسی، مأموران کلانتری موفق شدند پسر جوان را دستگیر و متهم با قبول جرم ارتکابی اعتراف کرد، برای گوشیهای سرقتی یک کارتن تهیه کرده است و تلفنهای همراه را در مقابل پاساژ علاءالدین به افرادی که اطلاعات کمی در زمینه تلفن همراه داشتند و به خصوص اتباع خارجی با قیمت بالایی فروخته است.
وی با اشاره به اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند، در پایان گفت: شهروندان توجه داشته باشند که تلفن همراه و وسایل با ارزش و پول خود را در پیشخوان آرایشگاهها قرار ندهند تا هدف سارقان حرفهای قرار نگیرند.
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