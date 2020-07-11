کرونا جان ۱۲ کرمانی را ظرف ۲۴ ساعت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی بعدازظهر شنبه در نشست خبری اظهار کرد: تعداد موارد بستری قطعی مبتلا به کرونا هم اکنون در بیمارستان‌های استان کرمان ۳۸۴ نفر است.

وی در خصوص تفکیک موارد مثبت بستری هم اکنون در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی استان کرمان گفت: در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱۸۷ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۳۸ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ۱۱۹ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم ۱۰ نفر و حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان ۳۰ نفر مبتلا به کرونا بستری هستند.

شفیعی تعداد کل موارد بستری دارای تست مثبت کرونا در استان کرمان از ابتدا تاکنون را دو هزار و ۵۰۱ نفر ذکر و تصریح کرد: تعداد موارد جدید بستری طی ۲۴ ساعته گذشته در بیمارستان‌های استان کرمان ۳۱ نفر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: موارد جدید شامل ۲۱ مورد حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان و پنج مورد حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و پنج مورد حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم است.

وی بیان کرد: تعداد فوتی‌های قطعی ابتلاء به کووید ۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته ۱۲ نفر شامل چهار نفر شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان، چهار نفر شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و سه نفر شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بم و یک نفر شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان است.

شفیعی بیان کرد: بر این اساس آمار مجموع جانباختگان ابتلای قطعی به کووید ۱۹ از ابتدا تا کنون در استان کرمان به ۲۲۲ نفر رسیده است.