به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، یک تحلیل‌گر در مصاحبه با وال‌استریت ژورنال گفت علی‌رغم سقوط قیمت نفت به علت بحران کرونا و جنگ قیمت بین عربستان و روسیه، قیمت نفت هنوز شانس آن را دارد که تا سال ۲۰۲۵ به ۱۵۰ دلار بازگردد.

تروور وودز، نماینده ارشد سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری «نورسرن ترید کپیتال» در اوهایو، به وال‌استریت ژورنال گفت: فشار تأمین سرمایه بسیار شدید خواهد بود و برای بعضی از تولیدکنندگان ادامه روند تولید بسیار دشوار خواهد شد. ما به آسانی می‌توانیم تا ۲۰۲۵ به قیمت هر بشکه ۱۵۰ دلار برسیم.

کریستین مالک، یکی از تحلیل‌گران جی‌پی مورگان، می‌گوید: سقوط سرمایه‌گذاری تأثیری ماندگار بر فرصت‌های تولید نفت خواهد داشت.

این تحلیل‌گر تخمین زد: تولید نفت جهان ۵ میلیون بشکه در روز (معادل ۵ درصد از سطح تولید قبل از پاندمی) کاهش خواهد یافت و برای اینکه تا سال ۲۰۳۰ به یک توازن برسیم نیازمند ۶۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای تولید و تقاضا خواهیم بود. بنابراین قیمت‌های نفت در نتیجه کاهش تولید بالا خواهد رفت و ممکن است ظرف ۲ سال آینده به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد.