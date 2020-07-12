صادرات بزرگترین صادرکننده غلات جهان علیرغم بحران کرونا بالا ماند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، طبق داده‌های سرویس آماری فدرال روسیه، صادرات غلات این کشور علی‌رغم بحران کرونا در فصل کشاورزی کنونی به ۴۱.۷ میلیون تن می‌رسد. تنها صادرات گندم روسیه به بازار جهانی به ۳۳.۲ میلیون تن خواهد رسید.

این با پیش‌بینی‌های ماه فوریه و قبل از پاندمی متخصصان که تخمین می‌زدند صادرات روسیه به ۳۲ تا ۴۲ میلیون تن خواهد رسید، مطابقت دارد.

در فصل کشاورزی قبلی ۲۰۱۸-۲۰۱۹، روسیه ۳۵.۲ میلیون تن گندم به بازار جهانی ارسال کرد، در حالی که در فصل قبل آن رکوردزنی کرده و ۴۰.۴۴۹ میلیون تن گنم صادر کرده بود.

سرپرست وزارت کشاورزی روسیه، دیمیتری پاتروشف، گفت: صادرات امسال می‌تواند از این هم بیشتر شود چراکه صادرات ۲ جانبه با کشورهای عضو ای‌اِی‌ای‌یو (اتحادیه اقتصادی اوراسیا) در نظر گرفته نشده است. طبق تخمین‌های ما صادرات غلات در فصلی که گذشت حداقل ۴۳ میلیون تن بوده است.