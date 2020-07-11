به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، وال‌استریت خود را برای یک فصل ناامیدکننده از گزارشات درآمدهای شرکت‌ها آماده می‌کند. انتظار می‌رود تحت بحران کرونا درآمد شرکت‌ها با سقوطی ۴۴ درصدی روبرو شود که این بدترین عملکرد ۳ ماهه از ۲۰۰۸ تا کنون خواهد بود. در آن زمان درآمد شرکت‌های تحت اس‌اندپی ۵۰۰ در ۳ ماهه چهارم با سقوطی ۶۷ درصدی روبرو شد.

لینزی بل، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری در آلی اینوست، می‌گوید: از آن جایی که بسیاری از شرکت‌ها در حال حاضر پیش‌بینی خود از میزان درآمدشان را منتشر نکرده‌اند، سرمایه‌گذاران تنها بر اساس درآمدها اقدام نخواهند کرد و منتظر گرایش اقتصاد با پایان این سه ماهه و آغاز سه ماهه بعدی خواهند ماند. تشدید میزان ابتلاء به ویروس کرونا، چشم‌اندازهای مدیریتی و عملکرد قیمتی سهام همگی عواملی خواهند بود که می‌توانند تأثیرات زیادی در بازارها ایجاد کنند.

انتظار می‌رود درآمد شرکت‌های تکنولوژی آمریکا کمتر از همه و ۸ درصد کاهش یابد و درآمد بخش انرژی بیش از همه و ۱۵۴ درصد سقوط کند. در این میان درآمد بخش کالاهای مصرفی هم ۱۱۴ درصد افت خواهد داشت.